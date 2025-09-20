विज्ञापन
विशेष लिंक

'जरूर मैं अगले मैच में...', पाकिस्तान के खिलाफ किस स्थान पर बल्लेबाजी करेंगे सूर्यकुमार यादव? मैच के बाद तोड़ी चुप्पी

Suryakumar Yadav, India vs Oman: ओमान के खिलाफ मैच समाप्त होने के बाद सूर्यकुमार यादव ने अपनी बल्लेबाजी के बारे में बताया कि जरूर मैं अगले मैच में कोशिश करूंगा की 11वें नंबर तक इंतजार ना करूं.

Read Time: 3 mins
Share
'जरूर मैं अगले मैच में...', पाकिस्तान के खिलाफ किस स्थान पर बल्लेबाजी करेंगे सूर्यकुमार यादव? मैच के बाद तोड़ी चुप्पी
Suryakumar Yadav
  • IND vs OMA के बीच एशिया कप के ग्रुप चरण का मुकाबला अबू धाबी में खेला गया जिसमें भारत ने 21 रन से जीत हासिल की
  • सूर्यकुमार यादव ने खुद को आखिरी बल्लेबाजी क्रम पर रखा और अन्य खिलाड़ियों को पहले बल्लेबाजी करने का मौका दिया
  • ओमान की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और उनके कोच सुलक्षण कुलकर्णी के नेतृत्व में टीम में खडूसनेस देखी गई
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Suryakumar Yadav, India vs Oman: एशिया कप 2025 के ग्रुप चरण का आखिरी मुकाबला बीते कल (19 सितंबर) भारत और ओमान के बीच अबू धाबी में खेला गया. जहां भारतीय टीम 21 रन से बाजी मारने में कामयाब रही. मैच के दौरान कैप्टन सूर्यकुमार यादव ने खुद को आखिरी पायदान पर रखा और अन्य बल्लेबाजों को पहले बल्लेबाजी करने का मौका दिया. यह बात की लोगों को समझ में नहीं आई. मगर मैच के बाद उन्होंने खुद को पीछे रखने और अगले मैच में उनका प्लान क्या है. उसके बारे में बताया. मैच की समाप्ति के बाद सूर्या ने कहा, 'जरूर मैं अगले मैच में कोशिश करूंगा की 11वें नंबर तक इंतजार ना करूं.' विपक्षी टीम की सराहना करते हुए उन्होंने कहा, 'कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि ओमान ने गजब का क्रिकेट खेला है. मैं वाकिफ था की उनके कोच सुलू सर (सुलक्षण कुलकर्णी) के साथ उनकी टीम में 'खडूसनेस' जरूर होगी. अद्भुत, उनकी बल्लेबाजी देख मजा आ गया.'

ओमान के खिलाफ भारतीय टीम दो बदलाव के साथ मैदान में उतरी थी. टीम ने जसप्रीत बुमराह की जगह अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती की जगह हर्षित राणा को मौका दिया था. युवा क्रिकेटरों पर बातचीत करते हुए उन्होंने कैप्टन ने कहा, 'थोड़ा मुश्किल होता है जब आप बाहर बैठे हों और अचानक से मैच खेलना पड़ा.'

हार्दिक पंड्या के बारे में बातचीत करते हुए सूर्या ने कहा, 'यहां बहुत उमस है. उनका आउट होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था. मगर आप उन्हें खेल से दूर नहीं रख सकते हैं.'

भारत को मिली जीत 

बात करें मैच के परिणाम के बारे में तो अबू धाबी में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम 20 ओवरों में आठ विकेट के नुकसान पर 188 रन बनाने में कामयाब हुई थी. तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन (56) अर्धशतक लगाने में कामयाब रहे. उनके अलावा अभिषेक शर्मा ने 15 गेंद में 38, तिलक वर्मा ने 18 गेंद में 29 और अक्षर पटेल ने 13 गेंदों में 26 रनों का योगदान दिया. बाकी के अन्य बल्लेबाज ओमान के गेंदबाजों के खिलाफ जूझते हुए नजर आए. 

भारत की तरफ से जीत के लिए मिले 189 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ओमान की पूरी टीम 20 ओवरों में चार विकेट के नुकसान पर 167 रन तक ही पहुंच पाई. पारी का आगाज करते हुए आमिर कलीम ने 46 गेंद में 64, जबकि तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए हम्माद मिर्जा ने 33 गेंदों में 51 रनों का योगदान दिया. हालांकि, इसके बावजूद भी टीम जीत नहीं पाई और उन्हें 21 रनों से शिकस्त का सामना करना पड़ा. 

यह भी पढ़ें- IND vs OMAN: 'सूर्यकुमार तो मानो एमएस धोनी बन गए', भारतीय कप्तान ने लिया यह फैसला, तो आई फनी मीम्स की बाढ़

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Suryakumar Ashok Yadav, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com