IND vs OMAN: 'सूर्यकुमार तो मानो एमएस धोनी बन गए', भारतीय कप्तान ने लिया यह फैसला, तो आई फनी मीम्स की बाढ़

India vs Oman, 12th Match: भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने ओमान के खिलाफ फैसला लिया, जो ओमान के खिलाफ चर्चा का विषय बन गया

IND vs OMAN: 'सूर्यकुमार तो मानो एमएस धोनी बन गए', भारतीय कप्तान ने लिया यह फैसला, तो आई फनी मीम्स की बाढ़
Asia Cup 2025: भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव
  • एशिया कप 2025 में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने नंबर-4 की जगह नंबर-11 पर बल्लेबाजी के लिए चुने जाने का फैसला किया
  • यादव का यह रणनीतिक निर्णय बाकी खिलाड़ियों को अधिक मैच अभ्यास देने के उद्देश्य से लिया गया था
  • सूर्यकुमार यादव मैदान पर नहीं उतरे, लेकिन उनके इस फैसले को रचनात्मक कलाकारों और फैंस ने सराहा
यूएई (UAE) में खेले जा रहे एशिया कप (Asia Cup 2025) में शुक्रवार को ओमान के खिलाफ (Ind vs Omn) के खिलाफ वह नजारा करोड़ों भारतीय फैंस को देखने को मिला, जो एक बार को उन्हें चौंका गया. दरअसल कप्तान सूर्यकुमार यादव बाकी बल्लेबाजों को ज्यादा मैच प्रैक्टिस देने के लिए बैटिंग के लिए ही नहीं बाए. उन्हें नंबर-4 पर खेलने उतरना था, लेकिन वह सबसे आखिर में नंबर-11 पर बने रहे. हालांकि, उनके मैदान पर खेलने की नौबत नहीं आई. लेकिन यादव का यह फैसला रचनात्मक कलाकारों को बहुत ज्यादा पसंद आया और इस हालात पर मीम्स की खूब बरसात हुई इस तरह के फैसले कई बार आईपीएल में धोनी ने लिए हैं, तो फैंस को माही याद आ गए और उन्हें सूर्यकुमार यादव में धोनी दिखाई पड़े

आप देख सकते हैं, यह पोस्ट भी धोनी से ही जुड़ी है

यह मीम अपने आप में सबकुछ कहने और बताने के लिए काफी है

इस मीम कलाकार को भी यादव के फैसले में धोनी ही दिखाई पड़े

यह देखिए, यह मीम पुराना है, लेकिन पहलुओं पर प्रासंगिक हो जाता है

Suryakumar Ashok Yadav, India, Oman, Asia Cup 2025, Cricket
