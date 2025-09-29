बार-बार बोलूंगा तो मजा खत्म हो जाएगा... पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ जंग पर NDTV से बोले सूर्यकुमार यादव

Suryakumar Yadav Interview on NDTV: एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पांच विकेट से बाजी मारने में कामयाब रही. फाइनल मुकाबले में तिलक वर्मा ने कमाल की बल्लेबाजी की और 69 रन बनाकर नाबाद रहे. तिलक वर्मा को 'प्लेयर ऑफ द मैच' के खिताब से नवाजा गया. वहीं, मैच के बाद कप्तान सूर्या ने अपना मैच फीस सेना के नाम कर दी. एशिया कप फाइनल जीतने के बाद सूर्यकुमार के इस जैस्चर ने फैंस का दिल जीत लिया. वहीं, अब एशिया कप का खिताब जीतने के बाद कप्तान सूर्या ने NDTV के साथ खास बातचीत की है.

भारतीय कप्तान ने बातचीत के दौरान कहा, 'ये शानदार जीत है. टीम के खिलाडि़यों ने शानदार खेल दिखाया है. हर एक खिलाडियों ने कमाल किया, ये होना था. हम एक टीम के तौर पर शानदार है.'

जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान के साथ कोई लड़ाई है? इसपर उन्होंने ने जवाब देते हुए कहा, 'बार-बार बोलूंगा तो मजा खत्म हो जाएगा. हमने दवाब में शानदार खेल दिखाया है. पाकिस्तान के साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं था.'

ट्रॉफी आई, या नहीं आई. देश खुशियां मना रहा

उन्होंने कहा, 'ये बताता है कि हमने अच्छा क्रिकेट खेलने पर फोकस किया. ट्रॉफी आई, या नहीं आई. देश खुशिया मना रहा है. हम एशिया कप चैंपियन है. इससे ज्यादा खुशी और क्या हो सकती है. हमारे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन दिया है.'

मेरे करियर का सबसे टफ मैच था

बातचीत के दौरान सूर्या ने स्वीकार किया कि फाइनल मुकाबले में उनके ऊपर काफी दबाव था. उन्होंने स्वीकार किया कि उनके दिल की धड़कनें काफी बढ़ गई थीं. सूर्या ने कहा, 'जब आप अपने खिलाड़ियों को खेलते हुए देखते हैं तो आपको प्रेशर समझ में आता है.' सूर्यकुमार यादव ने माना कि पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच उनके करियर का सबसे मुश्किल मैच था. उन्होंने कहा कि हां, मैदान पर बहुत दबाव था.

उन्होंने कहा, 'उस वक्त मेरी दिल की धड़कनें 150 से ऊपर धड़क रही थीं. मैंने वहां मौजूद कोचों से पूछा कि मुझे ऐसा लग रहा है तो आप लोगों को कैसा लग रहा है?' उनका कहना था, 'ये प्रेशर झेलना तो हमारा काम है. हम ऐसा इसलिए करते हैं कि ताकि आप लोग बाहर जाकर अच्छा प्रदर्शन कर सकें.

टी-20 कप्तान ने आगे कहा, "बहुत लंबे समय में मैंने जितने भी टूर्नामेंट खेले हैं, उनमें से यह सबसे मुश्किल था. हालांकि कि टी20 वर्ल्ड कप भी चुनौतीपूर्ण था. मैं पहले एशिया कप का हिस्सा रहा हूं. लेकिन यह वाकई चुनौतीपूर्ण था. मानसिक रूप से ज़्यादा नहीं, लेकिन मैच इतने जल्दी-जल्दी थे कि हमें छोटे-छोटे ब्रेक लेने पड़े. अंत में, यह वाकई बहुत अच्छा था."

पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लेकर बोले सूर्यकुमार यादव

सूर्यकुमार यादव ने भी मैच के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों की ओर से किए गए विवादित इशारों पर चुप्पी तोड़ी. उन्होंने कहा, "दोनों टीमों के बीच कुछ न कुछ अंतर ज़रूर है. हमने कभी भी ऐसा कोई इशारा नहीं किया क्योंकि हम इस मैच को गरिमा के साथ खेलना चाहते थे. हम बस अच्छी क्रिकेट खेलना चाहते थे."