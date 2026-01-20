IND vs NZ, 1st T20I: सूर्या नहीं ईशान किशन करेंगे नंबर 3 पर बल्लेबाजी, जानें यहां कैसा है उनका रिकॉर्ड

India vs New Zealand, 1st T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने जानें वाले पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का का आगाज कल (21 जनवरी 2026) से हो रहा है. उससे पहले क्रिकेट के गलियारों से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. बताया जा रहा कि पहले टी20 मुकाबले में ईशान किशन (Ishan Kishan) का खेलना कंफर्म है. वह तीसरे स्थान पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे. RevSportz के मुताबिक, 'सूर्यकुमार यादव ने पुष्टि की है कि ईशान किशन कल तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे.'

T20I में तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए ईशान किशन का प्रदर्शन

अब जबकि खबर सामने आ रही है कि पहले टी20 मुकाबले में ईशान किशन नंबर तीन पर बल्लेबाजी करेंगे तो यहां उनके प्रदर्शन के बारे में बात कर लेते हैं. 2021 से खबर लिखे जाने तक 27 वर्षीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने इस क्रम पर चार मुकाबले खेले हैं. इस दौरान उनके बल्ले से चार पारियों में 28.5 की औसत से 114 रन निकले हैं. यहां उनका स्ट्राइक रेट 134.11 का रहा है. तीसरे क्रम पर खेली गई 58 रनों की पारी उनकी सर्वोच्च पारी है.

🚨 NEW NUMBER 3 FOR INDIA IN T20I 🚨



- Suryakumar Yadav confirmed Ishan Kishan will bat at 3 tomorrow. [RevSportz] pic.twitter.com/cu2GTZ4W3e — Johns. (@CricCrazyJohns) January 20, 2026

ईशान किशन का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

वहीं बात करें ईशान किशन के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के बारे में तो उन्होंने देश के लिए खबर लिखे जाने तक कुल 32 मैच खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 32 पारियों में 25.67 की औसत से 796 रन निकले हैं. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में किशन के नाम छह अर्धशतक दर्ज है. 89 रनों की खेली गई पारी उनकी एक मैच में खेली गई सर्वोच्च पारी है. यहां उन्होंने 124.37 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है.

न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (पहले तीन टी20 के लिए), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन (विकेटकीपर) और रवि बिश्नोई.

