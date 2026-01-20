WPL 2026: चोटिल कमलिनी की जगह मुंबई ने 17 वर्षीय खिलाड़ी पर जताया भरोसा, जानें कितनी महंगी पड़ी स्पिनर

- मुंबई इंडियंस की जी कमलिनी चोट के कारण महिला प्रीमियर लीग 2026 के बाकी मैचों से बाहर हो गई हैं
- मुंबई इंडियंस ने कमलिनी की जगह युवा बाएं हाथ की स्पिनर वैष्णवी शर्मा को 30 लाख रुपये में टीम में शामिल किया है
- कमलिनी ने इस सीजन में पांच मैच खेले और निचले क्रम में उपयोगी योगदान के साथ विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी निभाई थी
मुंबई इंडियंस को महिला प्रीमियर लीग 2026 के बीच एक बड़ा झटका लगा है. टीम की विकेटकीपर-बल्लेबाज जी कमलिनी चोट के कारण टूर्नामेंट के बाकी मैचों से बाहर हो गई हैं. 2 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस ने उनकी जगह युवा बाएं हाथ की स्पिनर वैष्णवी शर्मा को शेष सीजन के लिए टीम में शामिल किया है. महिला प्रीमियर लीग की तरफ से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक वैष्णवी शर्मा 30 लाख रुपये में मुंबई इंडियंस से जुड़ी हैं. 17 वर्षीय कमलिनी ने मौजूदा सीजन में मुंबई इंडियंस के लिए पांच मैच खेले थे. उन्होंने निचले क्रम में उपयोगी योगदान देने के साथ-साथ विकेट के पीछे भी अहम भूमिका निभाई, लेकिन दुर्भाग्यवश चोट के चलते उनका सीजन समय से पहले ही समाप्त हो गया. एमआई मैनेजमेंट के लिए यह फैसला मजबूरी भरा रहा, क्योंकि टीम पहले से ही उतार-चढ़ाव भरे प्रदर्शन से जूझ रही है.
कमलिनी की जगह शामिल की गई वैष्णवी शर्मा भारतीय महिला क्रिकेट का उभरता हुआ नाम हैं. बाएं हाथ की स्पिनर वैष्णवी 2025 में आईसीसी अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रह चुकी हैं. इसके अलावा, वह भारत के लिए पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुकी हैं, जिनमें उन्होंने कुल पांच विकेट हासिल किए हैं. मध्य ओवरों में वैष्णवी शर्मा की विविधता भरी गेंदबाजी एमआई के गेंदबाजी आक्रमण को मजबूत कर सकती है.
एमआई के लिए महिला प्रीमियर लीग 2026 में अब तक का सफर उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा है. टीम ने अब तक खेले गए पांच मैचों में सिर्फ दो जीत दर्ज की हैं. हालांकि पिछले दो मुकाबलों में हार के बावजूद बेहतर नेट रन-रेट के कारण मुंबई इंडियंस अंक तालिका में दूसरे स्थान पर बनी हुई है. प्लेऑफ से पहले टीम के तीन लीग मैच बाकी हैं, और इन मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन करना टीम के लिए बेहद जरूरी है.
मंगलवार को मुंबई इंडियंस का सामना कोटांबी स्थित बीसीए स्टेडियम में सबसे निचले पायदान पर मौजूद दिल्ली कैपिटल्स से होगा. इस मैच में एमआई की कोशिश होगी कि वे अपनी लय वापस पाएं और प्लेऑफ की दिशा में कदम मजबूत करें.
