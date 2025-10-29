विज्ञापन
सूर्यकुमार यादव और बाबर आजम लगभग एक ही फॉर्म पर सवार, बस यह मोटा अंतर बीच में है

Suryakumar Yadav, Aus vs Ind T20I: सूर्यकुमार यादव ने पहले टी20 में बुधवार को फॉर्म में वापसी की झलक दिखाते हुए 24 गेंदों पर नाबाद 39 रन बनाए. निश्चित रूप से, इससे वह और उनके फैंस खासे खुश होंगे

Australia vs India, 1st T20I:
Suryakuamr Yadav V/S Babar Azam: एक समय था, जब पाकिस्तान पूर्व कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) की तुलना भारतीय दिग्गज विराट कोहली (Virat Kohli) से होती  थी. सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी फैंस तो अपने पूर्व कप्तान को विराट कोहली से बेहतर तक बताने में नहीं चूकते थे, लेकिन पिछले करीब दो-तीन साल में अगर विराट कोहली अपने सर्वश्रेष्ठ रंग में कम दिखे, तो बाबर आजम तो पूरी तरह से बर्बाद हो गए. विराट  और रोहित ने तो पिछले साल टी20 फॉर्मेट से ही बल्ला टांग दिया था. अब ऐसे में सवाल है कि बाबर की तुलना किससे की जाए. खासतौर पर भारतीय खिलाड़ी से. ऐसे में पिछले करीब एक या डेढ़ साल की समयावधि में तुलना की जाए, तो लेकर देकर सूर्यकुमार यादव ही बचते हैं. लेकिन फॉर्म के हिसाब से दोनों ही लगभग एक ही नाव पर सवार हैं. 

सूर्यकुमार V/S बाबर की फॉर्म में ज्यादा अंतर नहीं

अगर एक बार को इन दोनों बल्लेबाजों की पिछले डेढ़ साल में प्रदर्शन की तुलना की जाए, तो बाबर भारतीय टी20 कप्तान से औसत में कुछ आगे निकल जा रहे हैं. शुरुआत पिछले साल बाबर के जड़े आखिरी अर्द्धशतक से लेकर अभी तक करते हैं. बाबर ने टी20 में अपना आखिरी अर्द्धशतक पिछले साल 14  मई को डबलिन में ऑयरलैंड के खिलाफ जड़ा था. तब उन्होने 75 रन की पारी खेली थी. तब से लेकर अभी (द.अफ्रीका के खिलाफ पहला टी20) तक बाबर ने खेले 12 मैचों में 24.36 के औसत से 268 रन बनाए. अभी तक एक भी पचासा तब से नहीं ही आया है. 

सूर्यकुमार का बल्ला उम्मीद से पीछे रह गया.

वहीं, पिछले साल बाबर के जड़े आखिरी अर्द्धशतक की तारीख से अभी तक (ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टी20) तक सूर्यकुमार ने बाबर की तुलना ने दोगुने से भी ज्यादा 31 मैच खेले, लेकिन इन मैचों में उनका औसत बाबर से भी कम 22.72 पर सिमट गया. यादव ने 31 मैचों में 568 रन बनाए. हां  यह अंतर जरूर रहा कि सूर्यकुमार यादव इन करीब इन एक साल और 5 महीने में 4 अर्द्धशतक बनाने में सफल रहे. मतलब बाबर जीरो, यादव 4, लेकिन इससे अलग सबसे मोटा अंतर कुछ और ही रहा.

दोनों के बीच बड़ा मोटा अंतर यह रहा

पिछले एक साल में सूर्यकुमार का औसत बाबर से कम रहा, लेकिन बाबर को करीब दस महीने के लिए टीम से ड्रॉप होना पड़ा, जबकि वह टी20 टीम की कप्तानी तो साल 2023 में ही खो चुके थे. साफ है कि सूर्यकुमार यादव पर कप्तानी का भार भी रहा. नतीजा यह रहा कि इस दौरान बतौर कप्तान 23 मैचों में उनका औसत 20.50 रह गया. इसमें यादव ने 2 अर्द्धशतक जड़े. लेकिन दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर यह रहा कि यादव ने पिछले 1 साल और 5 महीने में अपनी कप्तानी में 23 में से 18 मैचों में टीम इंडिया को जीत दिलाई.

