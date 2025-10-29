- पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान में तालिबान को पूरी तरह खत्म करने की धमकी दी है.
- इस्तानबुल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता बिना किसी निष्कर्ष के समाप्त हो गई है.
- पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर सीमा पार हमलों के जवाब में अंदर घुसकर हमला करने की संभावना जताई है.
अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता फेल होने के बाद इस क्षेत्र में घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं. ताजा घटनाक्रम में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अफगानिस्तान को धमकाया है. रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तालिबान को पूरी तरह से 'तबाह' करने की धमकी दी है. इससे पहले मंगलवार को तुर्की की राजधानी इस्तानबुल में दोनों देशों के बीच शांति वार्ता बिना किसी निष्कर्ष के खत्म हो गई है. अब इसके बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ने की आशंका भी गहरा गई है. रक्षा मंत्री के अलावा देश के सूचना और प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार ने भी अफगानिस्तान को धमकाया है. ख्वाजा आसिफ ने अपनी नई धमकी में कहा है कि उनका देश अफगानिस्तान में सत्ताधारी तालिबान को पूरी तरह से 'खत्म' कर देगा.
पाकिस्तान आग-बबूला
तरार ने बुधवार को कहा कि इस्तानबुल में युद्धविराम की बातचीत बिना किसी 'हल' के खत्म हो गई. उन्होंने इसे जानलेवा झड़पों के बाद इलाके में शांति के लिए एक झटका बताया है. बातचीत फेल होने के बाद पाकिस्तान आग-बबूला है. सूत्रों के अनुसार बातचीत में तालिबान ने इस बात से इनकार कर दिया तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी अफगानिस्तान को अपनी सीमा को प्रयोग पाक हमला करने के लिए बेस के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है.
अंदर घुस कर मारेंगे
रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने देश की संसद के बार मीडिया से मुखातिब थे. यहां पर उनसे सवाल किया गया, 'अफगानिस्तान से बॉर्डर पार हमलों की स्थिति में पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन हैं?' इस पर आसिफ ने कहा, 'हम हमला करेंगे और जरूर करेंगे.' उन्होंने आगे कहा, 'अगर उनके इलाके का इस्तेमाल होता है और वो हमारे इलाके में घुसपैठ करते हैं तो अगर हमें जवाब देने के लिए अफगानिस्तान में अंदर तक जाना पड़ा, तो हम जरूर करेंगे.'
जारी है बयानबाजी
इससे अलग ख्वाजा आसिफ ने पर एक पोस्ट में कहा, 'पाकिस्तान को तालिबान राज को पूरी तरह खत्म करने और उन्हें छिपने के लिए गुफाओं में वापस धकेलने के लिए अपने पूरे हथियारों का एक छोटा सा हिस्सा भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है.' दक्षिण एशियाई देशों के बीच पक्की शांति के लिए बातचीत नाकाम होने के बाद दोनों तरफ से बयानबाजी जारी है. इससे पहले तालिबान ने बातचीत के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तान को धमकाया.
तालिबान ने भी धमकाया
तालिबान ने पाकिस्तान को धमकी दी कि वह आगे सीमा पार हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा. अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल मतीन कानी ने एरियाना न्यूज से बात करते हुए कहा कि किसी भी हमले का निर्णायक जवाब दिया जाएगा, जो पाकिस्तान के लिए एक सबक और दूसरों के लिए एक संदेश होगा. उन्होंने आगे कहा कि यह सच है कि हमारे पास परमाणु हथियार नहीं हैं, लेकिन 20 साल के युद्ध के बावजूद न तो नाटो और न ही अमेरिका अफगानिस्तान को अपने अधीन कर पाया. अफगान राष्ट्र कभी किसी के आगे नहीं झुका.
