52 की उम्र में महिमा चौधरी ने कर ली शादी? इस एक्टर के साथ दिए पैपराजी को पोज, बोलीं - मिठाई खाकर जाना

महिमा चौधरी अपनी अपकमिंग फिल्म के कारण चर्चा में आ गई हैं, जिसमें वह संजय मिश्रा के साथ नजर आने वाले हैं. 

महिमा चौधरी की शादी की हो रही है चर्चा
नई दिल्ली:

महिमा चौधरी गूगल पर ट्रैंड कर रही हैं, जिसका कारण उनका लेटेस्ट वीडियो है. दरअसल, हाल ही में एक क्लिप को देखने के बाद कहा जा रहा है कि 52 की उम्र में महिमा चौधरी ने दूसरी शादी कर ली है क्योंकि वह ब्राइडल लुक में एक्टर संजय मिश्रा के साथ पोज देती हुई नजर आ रही हैं. वहीं वीडियो में वह कहती हैं, ये लोग बाराती हैं. वहीं उनके साथ खड़े एक्टर  संजय मिश्रा भी उनके साथ पोज देते हुए नजर आ रहे हैं. इसके बाद एक्ट्रेस पैपराजी से कहती हैं, मिठाई खाकर जाना. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

लेकिन हैरान मत होइए क्योंकि महिमा चौधरी ने सच में दूसरी नहीं शादी नहीं की है. बल्कि उनकी संजय मिश्रा के साथ अपकमिंग फिल्म दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी का प्रमोशन के लिए महिमा चौधरी ने दुल्हन का अवतार लिया है. जबकि संजय मिश्रा दूल्हे के लुक में नजर आ रहे हैं. इस फिल्म के प्रमोशन का फोटोशूट चलता नजर आया. वहीं पैपराजी के सामने संजय और महिमा एक साथ पोज देते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को देखने के बाद फैंस रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं. 

बता दें, एक्ट्रेस महिमा चौधरी ने पिछले दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी का मोशन पोस्टर शेयर किया था, जिसमें संजय मिश्रा महिमा चौधरी अपने अपने किरदार में नजर आ रहे हैं. पोस्टर में एक पचास साल के आदमी की दूसरी शादी का पर्चा छपा दिख रहा है. इसके साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, दुल्हन मिल गई है अब तैयार हो जाइए. क्योंकि बारात निकलेगी जल्द ही. आपके नजदीकी या थोड़ी दूर सिनेमाघरों से. इस फिल्म में व्योम और पलक ललवानी नजर आने वाले हैं. 

