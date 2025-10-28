विज्ञापन

प्रियंका चोपड़ा की स्टार भाभी नीलम उपाध्याय की 9 तस्वीरें, 5वीं देख कहेंगे- करीना-कटरीना से जरा भी नहीं कम...

जब सिद्धार्थ और नीलम एक-दूजे को डेट करने लगे तो दोनों ने अपनी डेटिंग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दिया था.

प्रियंका चोपड़ा की स्टार भाभी नीलम उपाध्याय की 9 फोटो
नई दिल्ली:

बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने अपनी भाभी नीलम उपाध्याय का जन्मदिन सेलिब्रेट किया है. प्रिंयका ने सोशल मीडिया पर भाभी की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें एक्ट्रेस का पूरा परिवार दिख रहा हैं. प्रियंका ने इन तस्वीरों के जरिए अपनी इकलौती भाभी पर ससुराल अमेरिका में बैठे-बैठे खूब प्यार लुटाया है. एक्ट्रेस के भाई सिद्धार्थ चोपड़ा ने मौजूदा साल में भी नीलम से शादी रचाई थी, जिसमें देसी गर्ल अमेरिका से आई थीं.

सिद्धार्थ चोपड़ा और नीलम उपाध्याय ने 7 फरवरी 2025 को मुंबई में शादी रचाई थी. नीलम एक साउथ एक्ट्रेस हैं, जो कॉलीवुड और टॉलीवुड में बतौर एक्ट्रेस काम कर चुकी हैं.

नीलम ने एमटीवी स्टाइल चैक से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा था और इसके बाद साल 2012 में तेलुगु फिल्म मिस्टर 7 से सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था.

लेकिन इससे पहले साल 2010 में उन्हें फिल्म सैवत्यू सरिये मिली थी, जो किसी कारणवश बंद हो गई थी. नीलम ने फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा लंबे समय तक काम नहीं किया. वह कुछ ही फिल्मों में दिखीं.

उनकी फिल्मों में पहली 3डी तेलुगु फिल्म एक्शन 3डी (2013), उन्नाडु ओरु नाल (2013) और भूतिया तमिल फिल्म ओम शांति ओम (2015) शामिल हैं. ओम शांति ओम में वह शांति के रोल में दिखी थीं.

रिपोर्ट्स की मानें तो नीलम और सिद्धार्थ की मुलाकात एक डेटिंग एप के जरिए हुई थी. इस पर प्रियंका चोपड़ा ने कहा था, 'मेरा भाई अपनी मंगेतर से एप पर मिला था, पहली बार मैंने उसे इतना खुश देखा था'.

जब सिद्धार्थ और नीलम एक-दूजे को डेट करने लगे तो दोनों ने अपनी डेटिंग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दिया था. इसके बाद दोनों का रिश्ता ऑफिशियल हो गया था.

2 अप्रैल 2024 को अपनी एक तस्वीर शेयर कर कपल ने अपना रिश्ता कंफर्म किया था. डेटिंग का सिलसिला चलता रहा और फिर 26 अगस्त 2024 को कपल ने प्राइवेट सेरेमनी में घरवालों के बीच सगाई रचाई.

नीलम की अपनी ग्लोबल स्टार ननद प्रियंका चोपड़ा से खूब बनती हैं और इसका सबूत हैं उनका इंस्टाग्राम अकाउंट, जहां दोनों की साथ में कई तस्वीरों में ननद-भाभी की शानदार केमिस्ट्री दिखती है.

नीलम को इंस्टाग्राम पर 54 हजार से ज्यादा फैंस फॉलो करते हैं और एक्ट्रेस का इंस्टा अकाउंट उनकी पारिवारिक तस्वीरों के साथ-साथ ग्लैमरस और स्टनिंग तस्वीरों से भी भरा हुआ है.

