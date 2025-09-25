Suryakumar Yadav: पहलगाम पीड़ितों को दी थी श्रद्धांजलि, सूर्यकुमार यादव को दी गई वॉर्निंग, जुर्माना भी मुमकिन

ICC Warned Suryakumar Yadav on Statement Over Pahalgam IND vs PAK: टीम इंडिया के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव के 'पहलगाम पीड़ितों' के लिए दिए गए बयान को लेकर पीसीबी ने सूर्या को लेकर आईसीसी में शिकायत की थी, जिसके बाद इसपर सुनवाई हुई. इस दौरान सूर्या रेफरी रिची रिचर्डसन द्वारा आयोजित आईसीसी के सुनवाई में शामिल हुए. इस दौरान बीसीसीआई के सीओओ हेमंग अमीन और क्रिकेट संचालन प्रबंधक सुमीत मल्लापुरकर भी सूर्यकुमार के साथ थे. NDTV के रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें आधिकारिक चेतावनी दी गई है और भारतीय कप्तान पर 15 % मैच फीस या एक डिमेरिट अंक मिल सकता है. अब BCCI की शिकायत परकल हारिस रऊफ और साहिबजादा की सुनवाई होगी.

पहलगाम आतंकी हमले में पीड़ितों परिवारों को समर्पित की थी जीत

पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी. सूर्यकुमार ने मौजूदा एशिया कप 2025 में दोनों टीमों के आमने-सामने होने के दोनों मौकों पर पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया. 14 सितंबर को ग्रुप स्टेज मैच में जीत के बाद, सूर्यकुमार ने एक बड़ी 'पहलगाम' टिप्पणी की.

इस बयान पर मिलेगी कप्तान सूर्या को सजा?

भारतीय कप्तान ने मैच के बाद प्रेजेंटेशन में कहा था, "यह एक बेहतरीन मौका है, 'हम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़े हैं. हम अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं. मैं इस जीत को अपने सभी सशस्त्र बलों को समर्पित करना चाहता हूं जिन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई. उम्मीद है कि वे हम सभी को प्रेरित करते रहेंगे, और जब भी हमें मौका मिले, हम उन्हें मैदान पर मुस्कुराने का और भी कारण देंगे."

BCCI ने इस मामले में की है हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान की शिकायत

आईसीसी, बीसीसीआई की हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के खिलाफ उनके भड़काऊ हावभावों की शिकायत पर भी अलग से सुनवाई करेगा. भारत के खिलाफ सुपर 4 मुकाबले में अर्धशतक लगाने के बाद फरहान ने 'बंदूक' दिखाकर जश्न मनाया, जबकि रऊफ को प्रशंसकों की ओर विवादास्पद '6-0' वाला इशारा करते देखा गया था.