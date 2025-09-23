रेखा की यंग डेज की 10 तस्वीरें, 7 वीं देख कर कहेंगे- यूं ही नहीं बिग बी हार बैठे थे दिल

1960 के दशक के अंत में जब रेखा ने किशोरावस्था में बॉलीवुड में एंट्री ली, तब उनके गहरे रंग और भरे हुए शरीर लिए उन्हें कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और इंडस्ट्री में कई लोगों ने उन्हें कहा कि वह कभी बड़ी अभिनेत्री नहीं बन सकती, लेकिन आज के समय में भी रेखा अपनी एक्टिंग और लुक से बड़ी- बड़ी हीरोइनों को पीछे छोड़ रही है. ऐसे में आज हम जानेंगे कि जवानी के दिनों में रेखा कैसी थी.





- अपनी यंग ऐज में, रेखा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था. घर में आर्थिक तंगी जिसके कारण उन्हें 14 साल की उम्र में स्कूल छोड़ना पड़ा था.





- रेखा ने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए 12 साल की उम्र से ही एक्टिंग शुरू कर दी थी.





- जब वह यंग ऐज में फिल्मों में आई, उस दौरान फिल्म इंडस्ट्री में उनके रंग-रूप की आलोचना होती थी. यही नहीं उन्हें बॉडी शेमिंग का भी सामना करना पड़ता था.





- रेखा को खुद पर आत्मविश्वास था, ऐसे में इन चुनौतियों के बावजूद, उन्होंने पर्दे पर अपनी एक्टिंग से सभी का दिल जीता और ऐसे किरदार निभाए जो आज भी याद किए जाते हैं.





- रेखा के हिंदी फिल्मी करियर की शुरुआत के दौरान, उन्हें ऐसे इंटीमेट सीन करने के लिए मजबूर किया गया था, हालांकि वह सीन को लेकर काफी अनकंफर्टेबल थी. जिसे बाद उन्होंने वो सीन नहीं किया.





- रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को मद्रास (वर्तमान में चेन्नई) में हुआ था.





- पहले रेखा नाम भानुरेखा गणेशन था. उनके पिता साउथ इंडियन एक्टर थे, जिनका नाम जेमिनी गणेशन और उनकी मां का नाम पुष्पावल्ली थी. बता दें, जब रेखा का जन्म हुआ था, उस समय उनके माता - पिता अविवाहित थे.





- रेखा ने 1970 के दशक के मध्य तक अपनी फैमिली के बारे में कोई खुलासा नहीं किया था. बताया जाता है, बचपन के दौरान, उनके पिता गणेशन के साथ उनके रिश्ते खराब हो गए थे.





- बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन रेखा ने एक साल की उम्र में तेलुगु भाषा के नाटक इंति गुट्टू में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी.





- रेखा फिल्मों के साथ- साथ जवानी के दिनों में अपने रिश्ते को लेकर भी काफी चर्चा में रहती थी. बताया जाता है, वह अमिताभ बच्चन, विनोद मेहरा, किरण कुमार और जितेंद्र के साथ रिश्ते में रह चुकी हैं.







