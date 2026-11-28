टीम इंडिया के पूर्व स्टार भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने अपना 40वां जन्मदिन खास अंदाज में मनाया. इस मौके पर पत्नी प्रियंका रैना ने सोशल मीडिया पर दोनों की कुछ प्यारी तस्वीरें शेयर करते हुए उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. तस्वीरों में कपल की शानदार केमिस्ट्री के साथ-साथ उनका स्टाइलिश फैशन सेंस भी लोगों का ध्यान खींच रहा है.

Photo Credit: Insta/Priyanka Raina

प्रियंका रैना ने कैरेमल गोल्ड शेड की प्री-ड्रेप्ड साड़ी पहनी, जिस पर बारीक शिमरी डिटेलिंग नजर आई. हालांकि उनके पूरे लुक की सबसे बड़ी खासियत हाई-नेक पर्ल वर्क ब्लाउज रहा. सफेद, कैरेमल और ब्राउन टोन के मोतियों से तैयार यह ब्लाउज गर्दन से लेकर कमर तक कई लेयर्स में सजा दिखा, जिसने पूरे आउटफिट को रॉयल टच दिया.

Insta/Priyanka Raina

लुक को पूरा करने के लिए प्रियंका ने स्टोन स्टडेड ईयररिंग्स, स्टेटमेंट रिंग, ब्रेसलेट और लग्जरी वॉच कैरी की. स्मोकी आई मेकअप और न्यूड ग्लॉसी लिप शेड ने उनके पूरे अंदाज को और निखार दिया.

Photo Credit: Insta/Priyanka Raina

वहीं सुरेश रैना आइवरी कुर्ता-पायजामा और एम्ब्रायडरी वाली बंदगला जैकेट में नजर आए. सिल्वर पेंडेंट, स्टड ईयररिंग और क्लीन ग्रूमिंग ने उनके लुक को सादगी के साथ शाही अंदाज दिया. दोनों की ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर खूब पसंद की जा रही हैं.