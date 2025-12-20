विज्ञापन
India T20 WC Squad: 'हैरान हूं', शुभमन गिल के टीम से बाहर होने पर सुनील गावस्कर ने ऐसे किया रिएक्ट

Sunil Gavaskar React on Shubman Gill Ruled Out From WC Squad: सिलेक्टर्स के चेयरमैन अजीत अगरकर ने माना कि गिल को रन कम बनाने की वजह से टीम से बाहर किया गया है.

Sunil Gavaskar React on Shubman Gill Ruled Out From T20 WC 2026 Squad: टी20 विश्व कप के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड का ऐलान हो गया है और नेशनल सिलेक्शन कमिटी ने घरेलू T20 वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई 15 सदस्यों वाली भारतीय टीम से खराब फॉर्म में चल रहे वाइस-कैप्टन शुभमन गिल को बाहर कर दिया गया है. इस फैसले को लेकर सुनील गावस्कर ने स्टार स्पोर्ट्स पर कहा, "शुभमन गिल को बाहर रखना हैरानी की बात है. 'क्लास एक्ट, क्वालिटी बैटर'. मुझे पता है कि उसने कुछ मैचों में स्ट्रगल किया, लेकिन आखिर में क्लास हमेशा काम आती है.

गावस्कर ने आगे कहा. "वह लंबे ब्रेक के बाद आ रहा था और रिदम में नहीं था. हमने IPL में देखा है कि वह बहुत अच्छा है, इसलिए टच की कमी शायद उसके खिलाफ गई हो. मुझे उम्मीद है कि शुभमन इसे सही स्पिरिट में लेगा. मैं उसके लिए बेस्ट चाहता हूं. उनकी कुछ चोटें अजीब रही हैं."

गिल की जगह ऑलराउंडर अक्षर पटेल को टीम का वाइस-कैप्टन बनाया गया है. इसके साथ ही फॉर्म में चल रहे ईशान किशन की भी वापसी हुई है. ईशान को उनके घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है. उनकी कप्तानी में झारखण्ड की टीम हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट की चैंपियन बनी है.

चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने बताया गिल क्यों हुए बाहर

चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने माना कि गिल को रन कम बनाने की वजह से टीम से बाहर किया गया है. अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "ज़ाहिर है कि वो (गिल) रन नहीं बना पाए हैं और उन्हें नहीं चुना गया है इसलिए हमें एक वाइस-कैप्टन की जरूरत थी."

एशिया कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे रिंकू सिंह ने जितेश की जगह डेज़िग्नेटेड फिनिशर के तौर पर वापसी की है और ईशान किशन दूसरे विकेटकीपर होने के अलावा रिजर्व ओपनर भी होंगे.

टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेट कीपर), वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन (विकेट कीपर), रिंकू सिंह.

India, Shubman Singh Gill, T20 World Cup 2026, Cricket, Sunil Gavaskar
