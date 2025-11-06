दिग्गज स्टीव वॉ ने इस भारतीय स्टार खिलाड़ी को बताया आधुनिक क्रिकेट का सबसे प्रभावशाली गेंदबाज

Steve Waugh Picks Most Influential Bowler in Modern Cricket: पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव वॉ ने भारत के शीर्ष तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह की जमकर तारीफ़ की और उन्हें मैच-विनर और आधुनिक क्रिकेट के सबसे प्रभावशाली गेंदबाज़ों में से एक बताया. बुमराह के कार्यभार और खेल के प्रति उनके दृष्टिकोण के बारे में बात करते हुए, वॉ ने कहा कि यह तेज़ गेंदबाज़ अपने शरीर को अच्छी तरह जानता है और उसे जितना हो सके उतना खेलना जारी रखना चाहिए.

वॉ ने कहा, "मुझे लगता है कि एक कप्तान के तौर पर आप स्वार्थी होंगे और कहेंगे कि मैं चाहता हूं कि आप हर मैच खेलें क्योंकि वह एक बेहतरीन गेंदबाज़ हैं और मैच जिताने में सक्षम हैं." उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि उनकी उम्र को देखते हुए, और उन्होंने काफ़ी क्रिकेट खेला है, वह अपने शरीर को किसी और से बेहतर जानते होंगे. वह इस बात को अच्छी तरह समझते हैं."

इस महान ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने आगे कहा कि देश का प्रतिनिधित्व करना एक सम्मान की बात है जिसे बुमराह जैसे खिलाड़ी दिल से संजोते हैं. वॉ ने कहा, "मुझे लगता है कि बुमराह जैसे खिलाड़ी जितना हो सके उतना खेलना चाहते हैं. अपने देश के लिए खेलना वाकई सौभाग्य की बात है. यह एक सम्मान की बात है. आपको कभी नहीं पता होता कि आपका आखिरी मैच कब होगा." वॉ ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जब भी आप तैयार महसूस करें, खेलना ज़रूरी है.

उन्होंने आगे कहा, "अगर मैं उनके जैसा होता, तो जितना हो सके उतना खेलता. आराम करने, ऊर्जा बचाने या शरीर का ध्यान रखने के बारे में मत सोचो. मुझे लगता है कि अगर आप खेलने के लिए तैयार हैं, तो आप मैदान पर उतरें और अपने देश का प्रतिनिधित्व करें."