स्टीव स्मिथ ने बदल दिया 148 साल के टेस्ट क्रिकेट का इतिहास, वर्ल्ड क्रिकेट में मची हलचल

Steve Smith, Australia vs England: स्टीव स्मिथ (Steve Smith) ने इतिहास रच दिया है. वह टेस्ट क्रिकेट में प्रतिद्वंद्वी टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं. खास मामले में उन्होंने किसी और को नहीं अपने ही हमवतन पूर्व क्रिकेटर ग्रेग चैपल (Greg Chappell) को पीछे छोड़ा है. चैपल ने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से शिरकत करते हुए इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में 61 कैच पकड़े थे. वहीं ब्रिस्बेन में जारी एशेज टेस्ट के दूसरे मुकाबले के पहले दिन 2 कैच पकड़ते हुए स्मिथ ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है. खबर लिखे जाने तक स्मिथ ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में एक क्षेत्ररक्षक के रूप में कुल 62 कैच पकड़े हैं.

टॉप 5 में इन दिग्गजों का भी नाम शामिल

टॉप 5 में स्टीव स्मिथ और ग्रेग चैपल के अलावा एलन बॉर्डर, इयान बॉथम और राहुल द्रविड़ का भी नाम आता है. बॉर्डर ने एक क्षेत्ररक्षक के रूप में इंग्लैंड के खिलाफ 57, इयान बॉथम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 57 और पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 47 कैच पकड़े हैं.

टेस्ट क्रिकेट में प्रतिद्वंद्वी टीम के खिलाफ फील्डर के तौर पर सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले टॉप 5 खिलाड़ी

62 - स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया) - बनाम इंग्लैंड

61 - ग्रेग चैपल (ऑस्ट्रेलिया) - बनाम इंग्लैंड

57 - एलन बॉर्डर (ऑस्ट्रेलिया) - बनाम इंग्लैंड

57 - इयान बॉथम (इंग्लैंड) - बनाम ऑस्ट्रेलिया

47 - राहुल द्रविड़ (भारत) - बनाम ऑस्ट्रेलिया

स्टीव स्मिथ का टेस्ट करियर

बात करें स्टीव स्मिथ के टेस्ट करियर के बारे में तो उन्होंने 2010 से खबर लिखे जाने तक ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कुल 121* टेस्ट मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 214 पारियों में 53.63 की औसत से 10496 रन निकले हैं. टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम 36 शतक और 43 अर्धशतक दर्ज है. मौजूदा समय में स्मिथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज हैं.

यह भी पढ़ें- वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ मिचेल स्टार्क ने बदल दिया क्रिकेट का इतिहास, बनाया गजब का वर्ल्ड रिकॉर्ड