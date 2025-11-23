विज्ञापन
AUS vs ENG: 41 टेस्ट मैचों के बाद सबसे ज्यादा जीत हासिल करने वाले दुनिया के 5 कप्तान, स्टीव स्मिथ ने रचा इतिहास

Steve Smith record in Test: करियर के पहले 41 टेस्ट मैचों के बाद सबसे ज्यादा जीत रिकी पोंटिंग के नाम है. पोंटिंग ने 41 टेस्ट मैचों की कप्तानी करने के बाद 31 में जीत हासिल की थी

AUS vs ENG: 41 टेस्ट मैचों के बाद सबसे ज्यादा जीत हासिल करने वाले दुनिया के 5 कप्तान, स्टीव स्मिथ ने रचा इतिहास
Steve Smith, The Ashes, 2025-26 स्टीव स्मिथ का ऐतिहासिक कारनामा
  • एशेज 2025-26 के पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को आठ विकेट से हराकर टेस्ट सीरीज में बढ़त हासिल की
  • स्टीव स्मिथ ने कप्तान के रूप में 41 टेस्ट मैचों में 24 जीत दर्ज कर तीसरे सबसे सफल कप्तान का रिकॉर्ड बनाया
  • रिकी पोंटिंग ने अपने पहले 41 टेस्ट मैचों में 31 जीत के साथ कप्तान के रूप में सबसे ज्यादा जीत हासिल की है
Steve Smith record in Test as captain: एशेज 2025-26 के पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेट से हरा दिया. इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलियाई टीम टेस्ट सीरीज में 1-0 से आगे हो गई है. इस टेस्ट मैच को जीतकर स्टीव स्मिथ ने बतौर कप्तान इतिहास रच दिया है. स्मिथ टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में बतौर कप्तान अपने करियर में पहले 41 टेस्ट मैचों के बाद सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले दुनिया के तीसरे कप्तान बन गए हैं. स्मिथ ने अबतक अपने करियर में 41 टेस्ट मैचों में कप्तानी की है जिसमें 24 में जीत हासिल करने में सफलता हासिल की है.

वहीं, करियर के पहले 41 टेस्ट मैचों के बाद सबसे ज्यादा जीत रिकी पोंटिंग के नाम है. पोंटिंग ने 41 टेस्ट मैचों की कप्तानी करने के बाद 31 में जीत हासिल की थी. वहीं, स्टीव वॉ ने 30 मैचों में जात हासिल की थी. इस मामले में चौथे नंबर पर पैट कमिंस हैं, कमिंस को 23 मैचों में जीत मिली है. वहीं, विवियन रिचर्ड्स और विराट कोहली को उनके पहले 41 टेस्ट मैचों में बतौर कप्तान 23-23 मैचों में जीत मिली थी. 

कप्तान के तौर पर पहले 41 टेस्ट में सबसे ज़्यादा जीत

  • 31: रिकी पोंटिंग
  • 30: स्टीव वॉ
  •  24: स्टीव स्मिथ
  • 23: पैट कमिंस (37 गेम)
  •  23: विवियन रिचर्ड्स
  •  23: विराट कोहली

पहला टेस्ट पर्थ में खेला गया. पर्थ टेस्ट 2 दिन में ही समाप्त हो गया.शनिवार को दूसरे दिन के खेल में ट्रेविस हेड ने विस्फोटक शतक लगाते हुए ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से जीत दिलायी. हेड का यह शतक एशेज इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक था. आइए जानते हैं कि एशेज का सबसे तेज शतक किस बल्लेबाज के नाम है. 

पर्थ टेस्ट के दूसरे दिन ट्रेविस हेड ने 83 गेंद पर 123 रन की पारी खेली.इस दौरान 69 गेंदों पर उन्होंने अपना शतक पूरा किया था.  हेड ने एशेज में लगाए अपने सबसे तेज शतक को और बेहतर किया. 2021 में हेड ने 85 गेंद पर शतक लगाया था. 69 गेंद पर आया हेड का शतक एशेज इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक है. एशेज में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट के नाम है.

 

