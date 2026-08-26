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दिनुषा के शतक पर भारी पड़ा भारत का दबदबा, श्रीलंका 290 पर ढेर ,कैप्टन गिल ने दिया फॉलोऑन

Sonal Dinusha: भारत के खिलाफ सोनल दिनुषा ने शतक ठोक श्रीलंका की पारी को संभालने की पूरी कोशिश की लेकिन दूसरे छोर से बल्लेबाज के आउट होने के कारण

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दिनुषा के शतक पर भारी पड़ा भारत का दबदबा, श्रीलंका 290 पर ढेर ,कैप्टन गिल ने दिया फॉलोऑन
IND sv SL 2nd Test:

Sri Lanka vs India, 2nd Test: श्रीलंका की टीम पहली पारी में 290 पर आउट हो गई. भारत को 213 रन की बढ़त मिली है. सोनल दिनुषा 103 रन बनाकर आउट हुए. सारांश जैन ने उन्हें पवेलियन की राह दिखाई. बता दें कि श्रीलंकाई पारी के दौरान दिनुषा ने शतक जमाकर भारत के गेंदबाजों को विकेट लेने के लिए तरसा दिया है. इस सीरीज में दिनुषा इकौते ऐसे श्रीलंकाई बल्लेबाज हैं जिसका विकेट लेने के लिये भारतीय गेंदबाज़ों को हर तरह के पापड़ बेलने पड़े हैं. दिनुषा ने श्रीलंका की पहली पारी में 84 रन की पारी खेली थी. वहीं, इस टेस्ट सीरीज में यह सोनल दिनुषा का दूसरा टेस्ट शतक है. पहले टेस्ट की पहली पारी में दिनुषा ने शतक लगाया था पिछली 8 पारियों में दिनुषा ने 2 शतक और 2 अर्धशतक जमाए हैं. वहीं, सोनल दिनुषा ने एक खास रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है. सोनल दिनुषा भारत के खिालफ  शुरुआती 2 टेस्ट मैचों में 2 शतक लगाने वाले दुनिया के 8वें बल्लेबाज बन गए हैं तो वहीं श्रीलंका के दूसरे बल्लेबाज दिलीप मेंडिस हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ   शुरुआती 2 टेस्ट मैचों में 2 शतक लगाने में सफल रहे थे. 

भारत के खिलाफ़ शुरुआती 2 टेस्ट मैचों में 2 शतक

  1.  एवर्टन वीक्स (1948)- वेस्टइंडीज
  2.  गैरी सोबर्स (1958)- वेस्टइंडीज
  3. जहीर अब्बास (1978)- पाकिस्तान
  4. दिलीप मेंडिस (1982 - 85)- श्रीलंका
  5. रॉबिन स्मिथ (1990)- इंग्लैंड
  6.  गैरी कर्स्टन (1996)- साउथ अफ्रीकी
  7.  जेसी राइडर (2009)- न्यजीलैंड
  8.  सोनल दिनुषा (2026)- श्रीलंका

वहीं, मैच की बात करें तो भारत को 213 रन की बढ़त हासिल की है और साथ ही टीम इंडिया ने श्रीलंका को फॉलोऑन दिया है. यानी श्रीलंका की टीम फिर से अपनी दूसरी पारी खेलेगी. भारत की  प्रसिद्ध कृष्णा और मानव सुथार ने 3-3 विकेट लेने में सफलता हासिल की है. दूसरी ओर भारत ने पहली पारी में  9 विकेट पर 503 रन बनाकर पारी घोषित कर दी थी. भारत की ओर से देवदत्त पडिक्कल ने 117 और ध्रुव जुरेल ने नाबाद 115 रन बनाए थे. 

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Gamage Sonal Dinusha, India, Sri Lanka, India Vs Sri Lanka 2026/27, Cricket
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