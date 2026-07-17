LPL 2026: श्रीलंका प्रीमियर लीग का भारतीय मालिक मैच फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार

Indian co-owner of a LPL Team Arrested: श्रीलंका पुलिस ने शुक्रवार को लंका प्रीमियर लीग (LPL) टीम के एक भारतीय सह-मालिक को एक खिलाड़ी को रिश्वत देने की कोशिश के शक में गिरफ्तार किया. यह गिरफ्तारी टूर्नामेंट शुरू होने से कुछ घंटे पहले हुई. स्पोर्ट्स इन्वेस्टिगेशन यूनिट के इंस्पेक्टर सुपुन विदानागे ने बताया कि आरोपी, जिसकी पहचान मनजोत कालरा के तौर पर हुई है, को कोलंबो के एक होटल में गिरफ्तार किया गया. वह एक खिलाड़ी को 9.5 मिलियन रुपये ($28,700) देने ही वाला था. उन्होंने कहा कि कालरा को जल्द ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा.

विदानागे ने खिलाड़ी का नाम बताए बिना कहा कि जब लगभग 10 दिन पहले उससे संपर्क किया गया था, तो उसने पुलिस को इसकी जानकारी दे दी थी.

T20 घरेलू टूर्नामेंट का छठा संस्करण शुक्रवार रात राजधानी कोलंबो में जाफना और गाले टीमों के बीच मैच के साथ शुरू होने वाला है. कालरा जाफना टीम के सह-मालिक हैं. यह टूर्नामेंट भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा रहा है. जनवरी में, श्रीलंका की एक अदालत ने मैच-फिक्सिंग के मामले में LPL टीम के ब्रिटिश मालिक को चार साल की सस्पेंडेड सज़ा सुनाई थी.

बांग्लादेश में जन्मे और डंबुला थंडर्स के मालिक तमीम रहमान ने एक खिलाड़ी को प्रभावित करने और सट्टेबाजी आयोजित करने की कोशिश करने की बात स्वीकार की थी. रहमान को चार साल की जेल की सज़ा सुनाई गई, जिसे पांच साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया. उन पर 24 मिलियन रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.

यह सजा श्रीलंका में खेलों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 2019 में बने कड़े कानून के तहत सुनाई गई थी.