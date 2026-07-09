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सैफ अली खान निकले खिलाड़ियों के खिलाड़ी, मैदान में उतरे तो मारी हाफ सेंचुरी

सैफ अली खान इंग्लैंड में आयोजित एक चैरिटी क्रिकेट मैच का हिस्सा बने. यहां बॉलीवुड स्टार जब मैदान में उतरे तो चौके-छक्कों से अच्छा खासा स्कोर खड़ा कर दिया.

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सैफ अली खान निकले खिलाड़ियों के खिलाड़ी, मैदान में उतरे तो मारी हाफ सेंचुरी
क्रिकेट के मैदान पर सैफ अली खान का जलवा
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नई दिल्ली:

बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान हाल ही में इंग्लैंड में आयोजित एक चैरिटी क्रिकेट मैच में हिस्सा लेते हुए नजर आए. अभिनय के साथ-साथ खेलों में भी रुचि रखने वाले सैफ ने इस विशेष आयोजन में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और शानदार प्रदर्शन करते हुए अर्धशतक भी जमाया. इस मैच का आयोजन लूटन टाउन और इंडियंस क्रिकेट क्लब के बीच किया गया था, जिसमें कई क्रिकेट और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने भाग लिया. मैच के दौरान सैफ अली खान सफेद क्रिकेट यूनिफॉर्म में दिखाई दिए.

मैदान पर उनका आत्मविश्वास और क्रिकेट के प्रति जुनून साफ तौर पर देखने को मिला. इस अवसर पर उनके साथ इंग्लैंड के पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर उस्मान अफजाल और पूर्व स्पिन गेंदबाज मोंटी पनेसर भी मौजूद थे. दोनों खिलाड़ियों के साथ सैफ ने क्रिकेट का आनंद लिया और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया. सोशल मीडिया पर इस मैच की कई तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रही हैं, जिनमें सैफ बल्लेबाजी करते हुए और खिलाड़ियों के साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं. क्रिकेट प्रेमियों और उनके प्रशंसकों ने अभिनेता के इस अंदाज को काफी पसंद किया है. विशेष रूप से उनका अर्धशतक चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसने साबित किया कि क्रिकेट के प्रति उनका लगाव केवल दर्शक के रूप में नहीं बल्कि खिलाड़ी के रूप में भी है.

इस आयोजन के बारे में बातचीत करते हुए सैफ अली खान ने कहा यह दिन उनके लिए बेहद खास रहा. उन्होंने बताया, धूप में क्रिकेट खेलते हुए परिवारों, पिता और बेटों को एक साथ देखना बहुत सुखद अनुभव था. शायद यह मेरे बेटों का इंग्लिश विकेट पर पहला कंट्री क्रिकेट मैच था और क्रिकेट सीखने का यह एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है.

सैफ ने आगे कहा, खेल केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि लोगों को जोड़ने और समाज के लिए सकारात्मक बदलाव लाने का भी एक सशक्त जरिया है. उन्होंने दुनिया में बढ़ती सामाजिक और आर्थिक असमानताओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, “दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, जबकि बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं. ऐसे समय में दया, परोपकार और करुणा जैसी मानवीय भावनाओं का महत्व और भी बढ़ जाता है. हमें इन मूल्यों को अपने जीवन में अधिक अपनाने की जरूरत है.

सैफ के इन विचारों को सोशल मीडिया पर भी सराहना मिल रही है. कई प्रशंसकों ने उनकी संवेदनशील सोच और सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूकता की प्रशंसा की है. चैरिटी मैच का उद्देश्य भी जरूरतमंद लोगों के लिए धन जुटाना और समाज में सहयोग तथा मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना था.

वर्क फ्रंट की बात करें तो सैफ अली खान जल्द ही फिल्म ‘हैवान' में नजर आने वाले हैं. इस फिल्म का निर्देशन प्रसिद्ध फिल्मकार प्रियदर्शन कर रहे हैं. खास बात यह है कि यह सैफ अली खान और प्रियदर्शन के बीच पहली फिल्मी साझेदारी होगी. फिल्म में सैफ के साथ बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते दिखाई देंगे.

फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच पहले से ही काफी उत्साह देखा जा रहा है. ‘हैवान' 11 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. ऐसे में एक ओर जहां सैफ अपनी आगामी फिल्म को लेकर चर्चा में हैं, वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड में खेले गए इस चैरिटी क्रिकेट मैच में उनकी भागीदारी और समाज के प्रति दिया गया सकारात्मक संदेश भी लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है.

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