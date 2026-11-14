IND vs PAK: 'वीरू को बहुत गर्व हो रहा होगा...' भारत की रोमांचक जीत पर गांगुली-लक्ष्मण समेत दिग्गजों ने बांधे तारीफों के पुल

मस्कट में खेले गए एक रोमांचक मुकाबले में भारत की अंडर-19 टीम ने पाकिस्तान को एक विकेट से हराकर मेन्स अंडर-19 एशिया कप जीता. इस जीत के बाद पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, सौरव गांगुली, इरफान पठान और BCCI के CoE प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण ने भारतीय टीम की खूब तारीफ की. पाकिस्तान ने भारत के सामने 338 रनों का मुश्किल लक्ष्य रखा था. कप्तान लक्ष्य रायचंदानी (80) और आर्यवीर सहवाग (58) की अर्धशतकीय पारियों, और उसके बाद मनाल चौहान (47) तथा मोहित उलवा (49 नाबाद) के अहम योगदान की बदौलत भारत ने इस लक्ष्य का पीछा करते हुए एक रोमांचक जीत हासिल की.

पूर्व भारतीय ओपनर और आर्यवीर के पिता वीरेंद्र सहवाग ने 'X' पर एक पोस्ट के जरिए युवा टीम के जज्बे की तारीफ की.उन्होंने लिखा,"क्या मैच था! क्या शानदार अंत! 338 रनों का पीछा करते हुए अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को हराना, सच में बहुत बड़े जज्बे की बात है. लक्ष्य के 80 रन, आर्यवीर के 58 रन, और फिर जब हमें एक चमत्कार की जरूरत थी, तब मनाल चौहान और मोहित उलवा का शानदार प्रदर्शन! क्या अविश्वसनीय जीत है. इन युवा चैंपियंस पर गर्व है."

पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने भी 'X' पर टीम की तारीफ की. उन्होंने विशेष रूप से आर्यवीर का जिक्र किया, जिन्हें टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 361 रन बनाने के लिए 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' चुना गया.

गांगुली ने लिखा,"बहुत बढ़िया भारत अंडर-19... शानदार प्रदर्शन... युवा सहवाग... क्या कमाल का टूर्नामेंट रहा उनका... और टीम के बाकी सभी खिलाड़ियों ने भी बेहतरीन खेल दिखाया... वीरू को जरूर बहुत गर्व हो रहा होगा."

पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज इरफान पठान ने 'X' पर लिखा,"पाकिस्तान के खिलाफ हमारी अंडर-19 टीम की क्या शानदार जीत है। उन्होंने अपना असली लड़ाकू जज्बा दिखाया. यह देखकर बहुत अच्छा लगा."

लक्ष्मण ने X पर लिखा,"लड़कों, आपको बहुत-बहुत बधाई. दबाव के बीच आपने जिस तरह का धैर्य, साहस और संयम दिखाया, वह शानदार था. जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब आपने बेहतरीन जज़्बा, विश्वास और दृढ़ संकल्प दिखाया. जिस तरह से आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया, उस पर मुझे गर्व है. सीखते रहें और अपने प्रदर्शन का स्तर और ऊँचा उठाते रहें। बहुत बढ़िया टीम."

भारत के पूर्व ओपनर आकाश चोपड़ा ने X पर लिखा,"एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ हमारे अंडर-19 लड़कों की शानदार जीत. मुझे इन सभी खिलाड़ियों पर बहुत गर्व है और मैं बहुत खुश हूं. जय हिंद. जय भारत."

सुरेंद्रनगर ज़िले के लखतर से आने वाले 'प्लेयर ऑफ़ द मैच' उल्वा ने 26 गेंदों पर नाबाद 49 रन बनाए. उन्होंने अपनी पारी में पांच चौके और तीन छक्के लगाए और भारत को जीत दिलाई. सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ने भी भारत की अंडर-19 टीम को बधाई दी. SCA के अध्यक्ष और BCCI एपेक्स काउंसिल के सदस्य जयदेव शाह ने विशेष रूप से उल्वा की शानदार पारी और राज्य के ही एक अन्य खिलाड़ी आर्यन सावसानी की तारीफ की.

"पाकिस्तान के खिलाफ इतने रोमांचक और कांटे की टक्कर वाले फाइनल में जीत हासिल करना टीम इंडिया के लिए वाकई एक असाधारण और शानदार उपलब्धि है. हमारी युवा टीम ने जिस तरह से 337 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा किया, वह उनके बेहतरीन जज़्बे, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है."

"मोहित उल्वा की 49 रनों की ऐतिहासिक और नाबाद पारी, जिसने टीम को जीत दिलाई, बेहद खास है और इसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा. यह सौराष्ट्र क्रिकेट के लिए बहुत गर्व का पल है."

जयदेव शाह ने आगे कहा,"उनके विकास और प्रदर्शन को देखते हुए, मुझे पूरा विश्वास है कि मोहित का भविष्य बहुत उज्ज्वल है. वह आगे चलकर कई मौकों पर और कई प्रतिष्ठित टूर्नामेंटों में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करेंगे. इस शानदार उपलब्धि के लिए मैं मोहित, आर्यन और पूरी भारतीय अंडर-19 टीम को दिल से बधाई और शुभकामनाएँ देता हूं."