भारत आ रहे पाकिस्तान के मंत्री, SCO 'सिविलाइजेशनल डायलॉग' में लेंगे हिस्सा

20 से 22 नवंबर तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के 'सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम' में पाकिस्तान हिस्सा लेगा. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सरकार ने नई दिल्ली में होने वाले SCO 'सिविलाइजेशनल डायलॉग' में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण समन्वय मामलों के संघीय मंत्री मुसादिक मसूद मलिक को नामित किया है.

इस डॉयलॉग का मकसद क्या

बयान में इस बात पर जोर दिया गया कि इस संवाद में SCO सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो सांस्कृतिक समझ और सभ्यताओं के बीच जुड़ाव पर अपने विचार साझा करेंगे. इसके अलावा, इस्लामाबाद ने कहा कि वह SCO ढांचे के भीतर, आपसी सम्मान की भावना के साथ, सभ्यताओं के बीच संवाद को बढ़ावा देने और लोगों के आपसी संपर्क को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है. दोनों पड़ोसी देशों के बीच उच्च-स्तरीय मंत्री-स्तरीय दौरे बहुत कम होते हैं, इसलिए SCO के मंच के तहत मलिक की भारतीय राजधानी की आगामी यात्रा एक महत्वपूर्ण राजनयिक घटनाक्रम है.

यह घटनाक्रम भारत द्वारा यह पुष्टि किए जाने के एक दिन बाद सामने आया है कि उसने SCO के सभी 10 सदस्य देशों (पाकिस्तान सहित) समेत कई देशों को आगामी 'सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम' (सभ्यताओं के बीच संवाद मंच) के लिए आमंत्रित किया है. मीडिया ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि यह पहल भारत की ओर से शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य यूरेशिया में सांस्कृतिक आदान-प्रदान और लोगों के बीच आपसी संबंधों को बढ़ावा देना है.

राजनाथ सिंह ने की थी घोषणा

भारत ने SCO के पूर्ण सदस्य देशों के अलावा, संवाद साझेदारों और पर्यवेक्षक देशों को भी इस मंच में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है. यह निमंत्रण ऐसे समय में आया है जब इससे पहले, 20 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की थी कि भारत पहले 'SCO सभ्यतागत संवाद मंच' की मेजबानी करेगा. उन्होंने सभी सदस्य देशों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, जिसका मकसद सांस्कृतिक संबंधों और आपसी समझ को मजबूत करना है.

एससीओ में कौन-कौन से देश

यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब पाकिस्तान ने बिश्केक में हुए SCO शिखर सम्मेलन के बाद, किर्गिस्तान से जिम्मेदारी लेते हुए, 1 सितंबर 2026 से 2026-2027 के कार्यकाल के लिए औपचारिक रूप से 'काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट' (राष्ट्राध्यक्षों की परिषद) की बारी-बारी से मिलने वाली अध्यक्षता संभाल ली है. वर्तमान में SCO में 10 सदस्य देश शामिल हैं - बेलारूस, चीन, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान. भारत 2017 में इस संगठन का पूर्ण सदस्य बना था. इस समूह में अफगानिस्तान और मंगोलिया 'पर्यवेक्षक देश' (ऑब्जर्वर स्टेट्स) के रूप में शामिल हैं, और इसके 15 'संवाद साझेदार' (डायलॉग पार्टनर्स) भी हैं.

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