भारत के खिलाफ फॉलो-ऑन के दौरान श्रीलंका की ओर से शतक लगाने वाले टॉप 3 बल्लेबाज, सोनल दिनुषा ने रचा इतिहास

SONAL DINUSHA : सोनल 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 3 शतक लगाने वाले तीसरे श्रीलंकाई बल्लेबाज बन गए हैं. उनके परिवार के लिए यह गर्व का पल है; जब माता-पिता आपकी सफलता देखते हैं, तो वह सबसे बेहतरीन पलों में से एक होता है. जब सोनल ने शतक लगाया तो दर्शक दीर्घा में उनका पूरा परिवार मौजूद था. परिवार वालों की खुशी सातवें आसमान पर थी. बता दें कि उनसे पहले अरविंद डी सिल्वा और कुमार संगकारा ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 3 शतक लगाने में सफल रहे थे. इसके साथ-साथ सोनल भारत के खिलाफ फॉलो-ऑन के दौरान श्रीलंका की ओर से शतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज भी हैं.

भारत के खिलाफ फॉलो-ऑन के दौरान श्रीलंका की ओर से शतक

2026: सोनल दिनुषा (कोलंबो)

2017: दिमुथ करुणारत्ने (कोलंबो)

2017: कुसल मेंडिस (कोलंबो)

2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 3 शतक लगाने वाले बल्लेबाज

अरविंद डी सिल्वा बनाम PAK, 1997

अरविंद डी सिल्वा बनाम IND, 1997

जैक कैलिस बनाम PAK, 2007

हाशिम अमला बनाम IND, 2010

कुमार संगकारा बनाम BAN, 2013

यूनिस खान बनाम AUS, 2014

मार्नस लाबुशेन बनाम WI, 2022

केन विलियमसन बनाम SA, 2024

सोनल दिनुषा बनाम IND, 2026

टेस्ट मैच की बात करें तो टीम इंडिया के पास पहली पारी के आधार पर 213 रन की बढ़त थी. ऐसे में भारत ने मेजबान टीम को फॉलोऑन खेलने पर मजबूर किया था. टेस्ट मैच की बात करें तो भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की थी. भारतीय टीम ने पहली पारी 503/9 के स्कोर पर घोषित की. जिसके बाद श्रीलंका की पहली पारी 290 रन पर सिमट गई थी.

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