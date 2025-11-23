विज्ञापन
Smriti Mandhana Wedding: स्मृति मंधाना की शादी में मेडिलक इमरजेंसी, गेट से निकलती दिखी एंबुलेंस

Smriti Mandhana Wedding: रविवार को शादी के वेन्यू से एक ऐसी भी तस्वीर आई, जिसने फैंस के माथे पर शिकन ला दी. रविवार को शादी के बीच वेन्यू से एक एंबुलेंस साइरन बचाते हुए निकली. एनडीटीवी के सूत्रों ने पुष्टि की है कि शादी समारोह में शामिल एक व्यक्ति को हल्का दिल का दौरा पड़ा था.

Smriti Mandhana Wedding: स्मृति मंधाना की शादी में मेडिलक इमरजेंसी, गेट से निकलती दिखी एंबुलेंस
भारतीय क्रिकेट स्टार स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुछाल की शादी 23 नवंबर को होनी है. रविवार को होने वाली इस शादी पर फैंस की नजरें हैं. बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर शादी की पार्टी की फोटो वायरल है. हालांकि, रविवार को शादी के वेन्यू से एक ऐसी भी तस्वीर आई, जिसने फैंस के माथे पर शिकन ला दी. रविवार को शादी के बीच वेन्यू से एक एंबुलेंस साइरन बचाते हुए निकली. एनडीटीवी के सूत्रों ने पुष्टि की है कि शादी समारोह में शामिल एक व्यक्ति को हल्का दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद घटनास्थल पर एक एम्बुलेंस भेजी गई थी. समारोह में प्रमुख हस्तियों और जोड़े के करीबी रिश्तेदारों ने भाग लिया है. शादी समारोह जब पूरे जोरों पर थी, तभी एक एम्बुलेंस के सायरन की आवाज से समारोह बीच में ही रुक गया. अचानक से एंबुलेंस के आने से रिश्तेदारों और शुभचिंतकों के चेहरों पर शिकन आ गई.

जिस व्यक्ति को मेडिकल इमरजेंसी का सामना करना पड़ा उसकी पहचान के बारे में अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन कहा जा रहा है कि वह व्यक्ति मंधाना परिवार से करीब से जुड़ा हुआ है. शख्स को अस्पताल पहुंचाया गया है. रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि शादी में शामिल होने आए एक व्यक्ति को तत्काल चिकित्सा सहायता के लिए ले जाने की आवश्यकता के चलते अफरा-तफरी सी मच गई. परिवार या इवेंट ऑर्गेनाइजर की तरफ से अभी तक यह साफ नहीं किया गया है कि किसे मेडिलक इमरजेंसी की जरूरत पड़ी थी. थोड़ी देर की रूकावट के बाद, समारोह फिर से शुरू हुआ और शादी योजना के अनुसार जारी रही.

21 नवंबर से शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं और अब संगीत में स्मृति मंधाना का नया रूप देखने को मिला है, जिसे शायद ही किसी ने देखा होगा. खुद दुल्हन ने अपने ही संगीत में स्टेज पर रंग जमा दिया. शर्मीली सी दिखने वालीं स्मृति मंधाना ने अपने ही संगीत में डांस के मामले में बॉलीवुड स्टार्स को भी पीछे छोड़ दिया है. कपल के संगीत की नई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें दुल्हनिया स्मृति प्रियंका चोपड़ा के गाने "देसी गर्ल" पर जमकर ठुमके लगा रही हैं. उनके साथ स्टेज पर उनके माता-पिता भी दिख रहे हैं, जो उनका बराबर साथ दे रहे हैं.

इतना ही नहीं, स्मृति ने सूफी अंदाज में सबके सामने पलाश के लिए अपने प्यार का इजहार भी किया है. वीडियो में स्मृति 'ये तूने क्या किया' गाने के जरिए अपने दिल का हाल बता रही हैं. संगीत के सभी वीडियो बहुत प्यारे हैं.

अब संगीत दोनों का है, तो पलाश मुच्छल भी पीछे नहीं रहे. उन्होंने स्टेज पर स्मृति के लिए गाना भी गाया और रोमांटिक अंदाज में उनके साथ डांस भी किया. इससे पहले पलक मुच्छल का वीडियो भी सामने आया था. सिंगर ने संगीत की रात 'प्यारा भैया मेरा' गाने पर डांस कर सबका दिल जीत लिया है. पलक का डांस देखकर हर कोई इमोशनल नजर आया.

बता दें कि लंबे डेटिंग रिलेशनशिप के बाद स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल ने शादी का फैसला लिया है. स्मृति के वर्ल्ड कप जीतने के बाद ही पलाश ने मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में उन्हें डायमंड की रिंग के साथ प्रपोज किया. 

पलाश और स्मृति की मुलाकात भी म्यूजिक इवेंट में हुई थी, जिसके बाद दोनों की बातें शुरू हुईं और धीरे-धीरे रिश्ता दोस्ती से प्यार में बदल गया. कपल रविवार को सांगली में सात फेरे लेगा. बताया जा रहा है कि दोनों की शादी दोपहर को होगी. शादी में बहुत करीबी और सीमित लोगों को ही बुलाया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो क्रिकेटर जगत से कई हस्तियां शामिल हो सकती हैं.

