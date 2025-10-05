विज्ञापन
India vs Pakistan: स्मृति मंधाना वनडे में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के करीब, ऐसा करते ही रच देंगी इतिहास

Smriti Mandhana upcoming world record: महिला वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होना है. इस मैच में भारत की मंधाना के पास इतिहास रचने का मौका होगा.

India vs Pakistan, Women's Cricket World Cup 2025:
  • स्मृति मंधाना महिला वनडे में एक साल में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के करीब हैं
  • मंधाना ने अभी तक 2023 में कुल 928 रन बनाए हैं, जबकि रिकॉर्ड 970 रन बेलिंडा क्लार्क के नाम है
  • भारत-पाकिस्तान महिला वर्ल्ड कप मुकाबले में मंधाना के 64 रन बनाते ही नया रिकॉर्ड बन जाएगा
Smriti Mandhana, IND vs PAK: महिला वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होना है. इस मैच में भारत की स्मृति मंधाना महिला वनडे में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के करीब है. बता दें कि मंधाना पाकिस्तान के खिलाफ मैच में यदि  64 रन बना लेती हैं तो वह महिला वनडे में एक साल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बैटर बन जाएंगी. इस समय एक साल में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा क्लार्क के नाम है. बेलिंडा क्लार्क ने साल 1997 में एक साल में कुल 970 रन बनाए थे. वहीं, अबतक 2025 में मंधाना ने 928 रन बना चुकी हैं. 

एक कैलेंडर साल में वनडे में महिला क्रिकेटर के सबसे ज्यादा रन

बेलिंडा क्लार्क (ऑस्ट्रेलिया) 1997 में 970 रन
स्मृति मंधाना (भारत) 2025 में 928 रन
लारा वूलवर्ट (साउथ अफ्रीका) 2022 में 882 रन
डेबी हॉकले (न्यूजीलैंड) 1997 में 880 रन
एमी सैटरथवेट (न्यूजीलैंड) 2016 में 853 रन
बेलिंडा क्लार्क (ऑस्ट्रेलिया) 2000 में 842 रन
नैट साइवर-ब्रंट (इंग्लैंड) 2022 में 833 रन
क्लेयर टेलर (इंग्लैंड) 2005 में 807 रन

इसके अवावा मंधाना के पास नडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 5000 रन बनाने का मौका है. अबतक मंधाना ने अपने वनडे करियर में 109 पारी में  4896 रन बना चुकी है. 104 रन बनाते ही मंधाना वनडे में 5000 रन बना लेगी. हिला वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड स्टेफनी टेलर के नाम है, जिन्होंने 129 पारियों में 5000 रन पूरा करने का कमाल किया था. 

India Women Probable Playing XI: प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी

Pakistan Women Probable Playing XI: मुनीबा अली, ओमैमा सोहेल, सिद्रा अमीन, आलिया रियाज, सिद्रा नवाज (विकेटकीपर), नतालिया परवेज, फातिमा सना (कप्तान), रमीन शमीम, नाशरा संधू, डायना बेग, सादिया इकबाल

