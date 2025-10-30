शरीर में नेचुरल तरीके से विटामिन्स कैसे बढ़ाएं? Doctor Hansaji ने बताए Vitamin B12, Vitamin D और Vitamin C बढ़ाने के तरीके

How to quickly increase vitamin levels: क्या आप अक्सर थकान, कमजोर याददाश्त या स्किन की डलनेस महसूस करते हैं? अगर हां, तो हो सकता है कि आपके शरीर में कुछ जरूरी विटामिन्स की कमी हो. इसे लेकर हाल ही में मशहूर योग गुरु हंसा योगेन्द्र ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में डॉक्टर हंसाजी बताती हैं, हमारा शरीर तभी संतुलित और ऊर्जावान रहता है जब उसे सही मात्रा में विटामिन्स मिलते हैं. उन्होंने अपने एक वीडियो में तीन खास विटामिन्स के बारे में बताया है- विटामिन B12, विटामिन D और विटामिन C. अक्सर लोग इन विटामिन्स की कमी को पूरा करने के लिए सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं. जबकी आप चाहें तो कुछ नेचुरल तरीकों से भी अपनी बॉडी में विटामिन बी 12, विटामिन डी और विटामिन सी की मात्रा को बढ़ा सकते हैं. इसके लिए डॉक्टर हंसाजी ने खास तरीके बताए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

कैसे बढ़ाएं विटामिन बी 12? (How to Increase Vitamin B12)

विटामिन B12 शरीर में रेड ब्लड सेल्स बनाने, दिमाग को एक्टिव रखने और एनर्जी देने का काम करता है. इसकी कमी से हमेशा थकान, हाथ-पैरों में झनझनाहट या मूड स्विंग जैसी दिक्कतें हो सकती हैं. हंसाजी बताती हैं, शाकाहारी लोगों में अक्सर B12 की कमी देखी जाती है. इसे नेचुरल रूप से बढ़ाने के लिए फर्मेंटेड फूड्स बहुत असरदार हैं. जैसे- चुकंदर-कैरट कांजी, देसी गाय का दही या छाछ, इडली-डोसा का बैटर, कर्ड राइस और फर्मेंटेड रागी मोल्ट. ये न सिर्फ B12 का सोर्स हैं बल्कि गट हेल्थ को भी मजबूत करते हैं.

विटामिन D हड्डियों और मूड दोनों के लिए बहुत जरूरी है. इसकी कमी से मसल पेन, जोड़ों का दर्द या डिप्रेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं. हंसाजी कहती हैं कि रोज सुबह 10–15 मिनट धूप में रहना सबसे अच्छा उपाय है. साथ ही आप मशरूम और टोफू स्टर फ्राई जैसी हेल्दी रेसिपी भी शामिल कर सकते हैं. ये विटामिन D से भरपूर होती हैं.

विटामिन C शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और स्किन को ग्लोइंग बनाता है. इसकी कमी से बार-बार सर्दी-जुकाम या जख्म का देर से भरना जैसी दिक्कतें हो सकती हैं. इस विटामिन को बढ़ाने के लिए आप आंवला, अमरूद, ऑरेंज और रेड बेल पेपर का सेवन कर सकते हैं.

इस तरह छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देकर और सही खानपान के साथ अपनी शरीर में नेचुरल तरीके से विटामिन्स की मात्रा को बढ़ा सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.