विज्ञापन

इस दिन शादी के बंधन में बंधेंगे स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल, सामने आई तारीख

इंडियन विमेंस टीम की बैट्समैन स्मृति मंधाना नवंबर में म्यूजिक कंपोजर-डायरेक्टर पलाश मुच्छल से शादी करने वाली हैं.

Read Time: 2 mins
Share
इस दिन शादी के बंधन में बंधेंगे स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल, सामने आई तारीख
शादी के बंधन में बंधेंगे स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल
नई दिल्ली:

इंडियन विमेंस टीम की बैट्समैन स्मृति मंधाना नवंबर में म्यूजिक कंपोजर-डायरेक्टर पलाश मुच्छल से शादी करने वाली हैं. मंधाना, जो अभी इंडियन टीम के साथ 2025 विमेंस वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक 2019 में पलाश को डेट करना शुरू किया था. हालांकि, दोनों ने पिछले साल ही एक इंस्टाग्राम पोस्ट के साथ अपने रिश्ते को कन्फर्म किया था. पलाश ने इंस्टाग्राम पर इंडियन विमेंस T20I टीम की कैप्टन के साथ कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिनके कैप्शन में सिर्फ़ नंबर 5 और एक दिल था. टाइम्स ऑफ़ इंडिया (TOI) की एक रिपोर्ट के मुताबिक,

पलाश मुच्छल कौन हैं?

पलाश मुच्छल 30 साल के म्यूज़िक कंपोज़र और फ़िल्ममेकर हैं, जो 29 साल की इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंधाना को डेट कर रहे हैं. पलाश की बड़ी बहन पलक मुच्छल एक बॉलीवुड सिंगर हैं, जिन्होंने सलमान खान और ऋतिक रोशन जैसे टॉप एक्टर्स की फ़िल्मों के गानों में अपनी आवाज़ दी है. उन्होंने आशुतोष गोवारिकर की फ़िल्म 'खेलें हम जी जान से' में अभिषेक बच्चन और दीपिका पादुकोण के साथ लीड रोल में भी काम किया है.

कहा जाता है कि पलाश ने टी-सीरीज़, ज़ी म्यूज़िक कंपनी और पाल म्यूज़िक के लिए 40 से ज़्यादा म्यूज़िक वीडियो किए हैं. उन्होंने 'रिक्शा' नाम की एक वेबसीरीज़ भी डायरेक्ट की है और राजपाल यादव और रुबीना दिलाइक स्टारर 'अर्ध' नाम की एक फ़िल्म भी डायरेक्ट कर रहे हैं. दूसरी ओर, मंधाना विमेंस प्रीमियर लीग के इतिहास की सबसे महंगी खिलाड़ी हैं. उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (विमेंस टीम) ने ऑक्शन में 3.40 करोड़ रुपये में खरीदा था.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Smriti Mandhana Palash Muchhal, Smriti Mandhana  In Laws House, Smriti Mandhana And Palash Muchhal Wedding Date, Smriti Mandhana And Palash Muchhal Tie The Knot, Palash Muchhal Net Worth
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com