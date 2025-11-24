विज्ञापन
स्मृति मंधाना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से हटाए शादी और सगाई से जुड़े सारे पोस्ट

Smriti Mandhana's father hospitalized, wedding postponed: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना और गायक पलाश मुच्छल की रविवार को प्रस्तावित शादी टल गई है. मंधाना के पिता की अचानक बिगड़ी तबियत की वजह से शादी को टाला गया है। इसकी पुष्टि मंधाना के प्रबंधक तुहिन मिश्रा ने की.

Smriti Mandhana
  • मांधना और पलाश मुच्छल की शादी पिता की खराब तबीयत के कारण टाल दी गई थी, अब पलाश की तबीयत भी खराब हो गई है
  • पलाश मुच्छल को अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन वे अब ठीक होकर वापस होटल लौट चुके हैं
  • स्मृति ने अपने इंस्टाग्राम से शादी और सगाई से जुड़े सभी पोस्ट हटा दिए हैं, जिससे उनके प्रशंसक हैरान हैं
Smriti Mandhana Latest update: 23 नवंबर को स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी थी लेकिन उनके पिता की तबियत बिगड़ने से शादी टाल दी गई थी, लेकिन अब दूसरी ओर पलाश मुच्छल की भी तबियत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया. हालांकि अब वो ठीक है और वापस होटल पहुंच गए हैं. दूसरी ओर एक और बड़ी बाच सामने आई है. स्मृति  ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शादी और सगाई से जुड़े सारे पोस्ट को हटा दिए हैं जिससे फैन्स हैरान हैं.  अचानक से स्मृति मंधाना ने सारे पोस्ट डिलीट कर दिए हैं, यही नहीं उन्होंने सगाई अनाउंस और स्टेडियम में प्रपोजल के भी वीडियो को पोस्ट से हटा दिया है. जिससे फैन्स हैरान हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मंधाना ने ऐसा क्यों किया है. 

अब कैसी है मंधाना के पिता की तबीयत
मंधाना के पारिवारिक चिकित्सक डॉ. नमन शाह ने कहा कि एक मेडिकल टीम उनके पिता की स्वास्थ्य स्थिति पर नजर रख रही है. उन्होंने ‘पीटीआई' से कहा, ‘‘दोपहर लगभग 1:30 बजे श्रीनिवास मंधाना को बाईं ओर सीने में दर्द हुआ, जिसे हम मेडिकल भाषा में ‘एनजाइना' कहते हैं। उनके बेटे का फोन आने के बाद हमने एम्बुलेंस भेजी, उन्हें अस्पताल ले जाया गया.

ईसीजी और अन्य रिपोर्टों से पता चला कि हृदय संबंधी एंजाइम बढ़े हुए हैं, इसलिए हमें उन्हें निगरानी में रखने की जरूरत है.''उन्होंने कहा, ‘‘रक्तचाप भी बढ़ा हुआ है और इसे कम करने के प्रयास जारी हैं. पूरी टीम निगरानी कर रही है। अगर स्थिति बिगड़ती है, तो हमें एंजियोग्राफी करनी होगी। स्मृति और उनका परिवार हमारे संपर्क में हैं, उम्मीद है कि कल तक उनकी हालत स्थिर हो जाएगी. इस बहुप्रतीक्षित विवाह समारोह से पहले उनके गृहनगर सांगली में एक सप्ताह तक चलने वाला समारोह पहले से ही चल रहा था. 

Smriti Mandhana, Cricket
