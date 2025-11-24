बिग बॉस 19 के फिनाले से पहले नॉमिनेशन में मालती ने तान्या मित्तल को मारा थप्पड़! सपोर्ट करते दिखे अमाल मलिक

कलर्स के रियलिटी शो बिग बॉस 19 का फिनाले अब एक हफ्ते दूर है. वहीं इस हफ्ते सलमान खान के शो में आखिरी बार नॉमिनेशन टास्क देखने को मिलेगा. दरअसल, कुनिका सदानंद फिनाले से दो हफ्ते पहले बिग बॉस 19 से इविक्ट हो गई हैं, जिसके बाद शो में 8 कंटेस्टेंट गौरव खन्ना, मालती चाहर, तान्या मित्तल, अमाल मलिक, शहबाज बदेशा, फरहाना भट्ट, प्रणीत मोरे और अशनूर कौर फिनाले की रेस में बने हुए हैं. इसी बीच बिग बॉस 19 के फिनाले से पहले आखिरी नॉमिनेशन टास्क में कुछ ऐसा हुआ, जिसने दर्शकों को भी चौंका दिया है. इसकी झलक एक्स पर शेयर किए गए बिग बॉस 19 के अपकमिंग एपिसोड के प्रोमो में देखने को मिली है.

बिग बॉस 19 के नॉमिनेशन टास्क में हुआ बवाल

बिग बॉस तक द्वारा एक्स पर शेयर किए गए प्रोमो में बिग बॉस घर के सदस्यों को एक नॉमिनेशन टास्क देते हैं, जिसमें एक-एक कंटेस्टेंट कन्फेशन रुम में जाकर उस कंटेस्टेंट का नाम लेते हैं, जिसे वह नॉमिनेट करना चाहते हैं. इसी में जहां तान्या मित्तल कहती हैं की वह खुद को छोड़कर पूरे घरवालों को नॉमिनेट कर सकती हैं तो वहीं प्रणीत मोरे को अमाल मलिक को लूजर कहते हुए देखा जा सकता है.

मालती चाहर और तान्या मित्तल के बीच तीखी बहस

अगले ही पल लिविंग एरिया में एक नॉमिनेशन टास्क के दौरान सभी कंटेस्टेंट खुद द्वारा नॉमिनेट किए गए सदस्यों के चेहरे पर स्टॉम्प लगाते हैं. वहीं फरहाना भट्ट और प्रणीत मोरे जहां अमाल मलिक के चेहरे पर स्टाम्प लगाते हैं. जबकि अशनूर कौर, मालती चाहर को, शहबाज बदेशा तान्या मित्तल को और अमाल को गौरव खन्ना के चेहरे पर स्टाम्प लगाते हुए नजर आ रहे हैं. इसके बाद बहस तब शुरू होती है जब तान्या मालती के मुंह पर स्टाम्प लगा देती हैं, जिसके बाद वह अपने हाथ से उन्हें दूर करती हैं. वहीं प्रोमो में देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि वह उन्हें थप्पड़ मार रही हैं. जबकि इस दौरान अमाल मलिक को मालती चाहर को सपोर्ट करते हुए देखा जा सकता है.

पूरा घर हुआ इस हफ्ते नॉमिनेट

बिग बॉस तक के मुताबिक इस हफ्ते पूरा घर नॉमिनेट हो गया है. जबकि बिग बॉस एक टिकट टू फिनाले टास्क रखने वाले हैं, जिसमें सभी कंटेस्टेंट फिनाले की रेस में जी जान लगाते हुए नजर आएंगे. हालांकि अब देखना होगा कि इस हफ्ते कौन इविक्ट होगा और कौन फिनाले में पहले एंट्री करेगा.