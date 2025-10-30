IND(W) vs AUS(W): भारत की इन 5 शेरनियों पर है सबकी नजर, चारो तरफ हो रही है चर्चा, जानें कौन हैं वो

ICC Women's World Cup 2025: भारत और श्रीलंका में हो रहे 13वें वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से पहले 25 साल की टीम इंडिया की धमाकेदार ओपनर प्रतिका रावल का चोटिल होना महिला टीम के लिए फिक्र की वजह जरूर है. लेकिन, टीम की कई खिलाड़ियों ने वक्त पर दम दिखाकर टीम को पांचवीं बार सेमीफाइनल का सफर करवाया है. ‘वीमेन-इन-ब्लू' सही वक्त पर सही तरीके से पीक करती नजर आ रही हैं. अगर सेमीफाइनल में टीम की इन पांच खिलाड़ियों ने भी अपना दम दिखा दिया तो इस बार ये टीम इतिहास की उस दहलीज पर हैं जहां से ये सारा जहां जीतती दिख सकती हैं.

स्मृति मंधाना: रन मशीन और वनडे क्वीन

इस साल स्मृति ने महिला वर्ल्ड कप में 7 मैचों में 365 रन बनाए हैं, उनका औसत 61 का रहा है जबकि स्ट्राइक रेट 103 का. इस दौरान उन्होंने 1 शतक और 2 अर्द्धशतकीय पारियां खेली हैं. वर्ल्ड नंबर 1 स्मृति ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक, बांग्लादेश के खिलाफ नाबाद पारी और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीमों के खिलाफ लगातार रन बनाए हैं.

2025 में स्मृति दुनिया में पहली महिला बैटर बनीं जिन्होंने एक कैलेंडर ईयर में 1000+ रन पूरे किए और ODI रैंकिंग में No.1 का पोडियम भी अपने नाम किया.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्मृति का बल्ला और धारदार साबित होता रहा है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली 5 पारियों में इन्होंने- 105, 58, 117, 125 और 80 रन बनाए. पिछली 20 पारियों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्मृति का औसत 50 का रहा है और इस दौरान इन्होंने 6 अर्द्धशतक और 4 शतकों के सहारे कुल 996 रन बनाए हैं.

हरमनप्रीत कौर की तुलना गावस्कर, सचिन, धोनी, युवराज, विराट और रोहित से

36 वर्षीय भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर का इस वर्ल्ड कप में सफर संघर्ष भरा रहा है. पिछले तीन हार के बाद टीम को संभालना हो या अटैकिंग कप्तानी के जरिए बड़े फैसले लेना— आलोचनाओं के बावजूद हरमनप्रीत अपनी टीम को नॉकआउट स्तर तक लाने में कामयाब रहीं.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2017 में उनकी खेली गई नाबाद 171 रनों की मैचविनिंग पारी का जलवा अबतक बरकरार है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 24 वनडे में हरमन के नाम 35 के औसत, 5 अर्द्धशतक और 1 शतक के साथ 749 रन हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑफ स्पिनर हरमन के नाम 3 विकेट भी हैं.

खासकर वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हरमन ने 45 के औसत से 1027 रन बनाए हैं. हरमन ने मौजूदा वर्ल्ड कप में 1 अर्द्धशतक के साथ 151 रन बनाए हैं. जाहिर तौर पर पंजाब के मोगा की भारतीय कप्तान हरमन कौर के पास अपनी धमक दिखाने का ये शानदार मौका है.

धोनी जैसी मैच फिनिशर ऋचा और सहवाग जैसी धाकड़ शेफाली

महिला टीम के लिए मौजूदा वर्ल्ड कप में विकेटकीपर बैटर ऋचा घोष एम एस धोनी की तरह एक शानदार मैच फिनिशर बनती दिख रही हैं. ऋचा ने टूर्नामेंट के 6 मैचों में 44 के औसत से 1 अर्धशतक के साथ 175 रन (2, 35*, 94, 32, 8 और 4* रन) बनाए हैं.

21 साल के रोहतक की सहवाग शेफाली वर्मा ने सेमीफाइल मैच से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो अपना 100 फीसदी जरूर मैच में झोंकेंगी.

टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाली रोहतक की शेफाली के नाम कई रिकॉर्ड हैं. लेकिन अगर उन्हें मौका मिलता है तो उनके लिए गेम चेंजर बनकर अपनी अहमियत साबित करने का इससे अच्छा मौकी नहीं हो सकता है.

दीप्ति शर्मा और स्नेह राणा की ऑफ स्पिनर्स जोड़ी

दीप्ति शर्मा ने लीग स्टेज में टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 15 विकेट अपने नाम किए और बल्ले से भी अपनी अहमियत साबित की. आगरा की 28 साल की दीप्ति और देहरादून की 31 साल स्नेह राणा के पास अनुभव का भंडार है. दोनों जोड़ियों में भी शिकार करती है. दोनों बल्ले का दम भी दिखाती रही हैं.

इंग्लैंड के खिलाफ दीप्ति शर्मा ने इसी वर्ल्ड कप में 4 विकेट झटकने के साथ 50 रन बनाकर इतिहास रच दिया. ODI में दीप्ति के नाम 2657 से रन और 155 विकेट हैं.

स्नेह राणा की 2025 में वापसी की कहानी प्रेरणा से भरी हुई है. WPL में RCB के लिए धमाकेदार बैटिंग और बॉलिंग, श्रीलंका के खिलाफ 2025 में ही T20 ट्राई सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज बनकर 15 विकेट झटकना और मौजूदा वर्ल्ड कप के 6 मैचों में 8 विकेट हासिल करना उनकी अहमियत साबित करता है.

बुंदेलखंड एक्सप्रेस क्रांति गौड़

मध्य प्रदेश के छोटे से शहर छत्तरपुर से आने वाली बुंदेलखंड एक्सप्रेस क्रांति गौड़ ने घरेलू संघर्षों के बीच इंटरनेशनल क्रिकेट का सफर तय किया है. मध्य प्रदेश के एक पुलिस कांस्टेबल की बेटी क्रान्ति ने पाकिस्तान के खिलाफ इसी वर्ल्ड कप में 20 रन देकर 3 विकेट लिए और प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजी गईं. क्रान्ति से क्रिकेट एक्सपर्ट्स बड़े धमाके की उम्मीद करते हैं.

