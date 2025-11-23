विज्ञापन
Smriti Mandhana: अब कैसी है स्मृति मंधाना के पिता की तबीयत, डॉक्टर ने क्या बताया? जानिए हर अपडेट

Smriti Mandhana Father Health Update: मंधाना के प्रबंधक तुहिन मिश्रा ने बताया कि विश्व कप विजेता क्रिकेटर के पिता को रविवार सुबह अचानक स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो गई. वहीं रविवार शाम को डॉक्टरों ने बताया कि मंधाना के पिता को हार्ट अटैक के लक्षण महसूस हुए थे.

  • स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास को रविवार को अचानक हार्ट अटैक के लक्षण महसूस हुए.
  • चिकित्सकों ने बताया कि हार्ट अटैक का कारण शारीरिक या मानसिक तनाव हो सकता है, खासकर शादी के व्यस्त मौसम में.
  • मंधाना ने पिता की स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए अपनी शादी को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया.
Smriti Mandhana Father Health Update: स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास को रविवार को आए हार्ट अटैक के बाद भारतीय महिला टीम की इस दिग्गज क्रिकेटर और संगीतकार पलाश मुच्छल की शादी को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है. मंधाना और पलाश की शादी रविवार (23 नवंबर) को होनी थी. मंधाना अपने पिता से भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई हैं, जो उनके क्रिकेट करियर में लगातार उनका साथ देते रहे हैं. मंधाना के प्रबंधक तुहिन मिश्रा ने बताया कि विश्व कप विजेता क्रिकेटर के पिता को रविवार सुबह अचानक स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो गई. वहीं रविवार शाम को डॉक्टरों ने बताया कि मंधाना के पिता को हार्ट अटैक के लक्षण महसूस हुए थे. 

सर्वहित हॉस्पिटल के निदेशक डॉ. नमन शाह ने श्रीनिवास की हेल्थ अपडेट को लेकर बताया,"श्रीनिवास मंधाना, स्मृति मंधाना के पिता को, लगभग 11:30 बजे सीने में बायीं ओर दर्द महसूस होने के बाद दिल का दौरा पड़ने के लक्षण महसूस हुए. उन्हें तुरंत सांगली के सर्वहित अस्पताल और मेडिकल रिसर्च सेंटर में शिफ्ट किया गया. शुरुआती जांच में, उनके कार्डियक एंजाइमों में थोड़ी वृद्धि के बावजूद, उन्हें निरंतर निगरानी की आवश्यकता है. हमारे हृदय रोग विशेषज्ञ, डॉ. रोहन थानेदार ने भी उनकी जांच की है." 

डॉ. नमन शाह ने आगे बताया,"इकोकार्डियोग्राम में कोई नई बात नहीं मिली है. हालांकि, उन्हें निरंतर ईसीजी निगरानी और, यदि आवश्यक हो, एंजियोग्राफी की आवश्यकता हो सकती है, वर्तमान में, उनका बीपी थोड़ा बढ़ा हुआ है, इसलिए उन्हें निरंतर निगरानी की आवश्यकता है." वहीं जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ होगा, डॉ. नमन शाह ने बताया,"इस पर यह शारीरिक या मानसिक तनाव के कारण हो सकता है. शायद इसलिए क्योंकि यह शादी का मौसम है और बहुत व्यस्त गतिविधियां हैं. "

रविवार को सांगली में स्मृति मंधाना के फार्म हाउस पर वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी की शादी होनी थी. लेकिन जब सुबह एक ऐंबुलेंस वेन्यू से निकली तो फैंस की धड़कने बढ़ गईं. शुरुआत में यह साफ नहीं हुआ था कि किसकी तबीयत खराब हुई हैं. लेकिन दोपहर तक स्मृति मंधाना के मैनेजर ने मीडिया में सामने आकर खुद शादी के टलने की जानकारी दी.

तुहिन मिश्रा ने बताया,"स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास मंधाना आज सुबह नाश्ता करते समय तबीयत बिगड़ने लगी. हमने सोचा कि वह जल्द ही ठीक हो जाएंगे, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ. इसलिए हमने एम्बुलेंस बुलाई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया. वह चिकित्सकों की निगरानी में है." मिश्रा ने कहा कि पिता की स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए मंधाना ने उनके ठीक होने तक अपनी शादी स्थगित करने का फैसला किया है.

तुहिन मिश्रा ने बताया,"चिकित्सकों ने कहा कि उन्हें (मंधाना के पिता) फिलहाल अस्पताल में रहना होगा. हम भी सदमे में हैं और उम्मीद करते हैं कि वह जल्दी ठीक हो जाएं क्योंकि यह सभी के लिए एक बड़ा मौका है." उन्होंने कहा,"ऐसे में मंधाना चाहती है कि पहले उनके पिता ठीक हो जाएं और वह बाद में शादी करेंगी."

इस बहुप्रतीक्षित विवाह समारोह से पहले उनके गृहनगर सांगली में एक सप्ताह तक चलने वाला समारोह पहले से ही चल रहा था. आम तौर पर शांत रहने वाली ओपनर स्मृति मंधाना की शादी से पहले की खुशियों की झलकियां सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही थीं. बता दें, मंधाना और पलाश मुच्छल 2019 से रिलेशनशिप में थे. दोनों की मुलाकात मुंबई के क्रिएटिव सर्कल में कॉमन दोस्तों के ज़रिए हुई थी.

