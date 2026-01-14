IND vs NZ: सबको पीछे छोड़ आयुष बडोनी ने कैसे मारी बाजी, बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने बताई सिलेक्शन की बड़ी वजह

Sitanshu Kotak on Ayush Badoni's Selection in Team India vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे से पहले, भारतीय बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने टीम में दिल्ली के युवा आयुष बडोनी को शामिल करने पर बात करते हुए कहा कि उन्होंने इंडिया A के लिए मिले मौकों पर और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, जिससे वह अपने उपयोगी राइट-आर्म ऑफब्रेक से ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर की जगह लेने के लिए एक अच्छे उम्मीदवार बन गए हैं, जिससे वह तमिलनाडु के स्टार खिलाड़ी के लिए एक समान रिप्लेसमेंट हैं.

सुंदर के न्यूजीलैंड के खिलाफ बाकी दो वनडे से बाहर होने के बाद, ऑलराउंडर रियान पराग, रिंकू सिंह और अक्षर पटेल की मौजूदगी में बडोनी को भारतीय टीम में शामिल किया गया, जिससे कई लोग हैरान थे, यह देखते हुए कि इससे पहले वह कभी भी टीम के करीब नहीं थे.

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोलते हुए, कोटक ने कहा, "वह खेल रहा है, वह प्रदर्शन कर रहा है, उसने कुछ इंडिया A वनडे खेले हैं और उसने प्रदर्शन किया है और खासकर, जाहिर है कि टीम सेलेक्टर्स चुनते हैं, लेकिन किसी भी आम आदमी के लिए जब वाशिंगटन बाहर होता है, तो आप, आमतौर पर कोई भी टीम सिर्फ पांच गेंदबाजों के साथ नहीं जाएगी, जैसे उदाहरण के लिए पिछले मैच में अगर हमारे पास सिर्फ पांच गेंदबाज होते और वाशिंगटन चौथे, पांचवें ओवर में चोटिल हो जाता, तो वो ओवर कौन फेंकता, इसलिए हर टीम छठा बॉलिंग ऑप्शन रखना चाहेगी.

कभी-कभी अगर वह वाशिंगटन जैसा ऑलराउंडर है तो उतना ही अच्छा गेंदबाज, कभी-कभी वह ऐसा बल्लेबाज हो सकता है जो गेंदबाजी भी कर सके. अगर जरूरत पड़ी, तो किसी को चार, पांच या तीन/चार ओवर, जो भी जरूरत हो, गेंदबाजी करने में सक्षम होना चाहिए. उसने इंडिया A के लिए दो 50 रन बनाए हैं और गेंदबाजी कर सकता है. उसने IPL और व्हाइट-बॉल क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए उसे शुभकामनाएं,"

उन्होंने आगे कहा. अब तक 27 लिस्ट A मैचों में, बडोनी ने 36.47 की औसत और 93 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से 693 रन बनाए हैं, जिसमें एक सेंचुरी और पाँच फिफ्टी शामिल हैं और उनका बेस्ट स्कोर 100 है. उन्होंने 29.72 की औसत और 4.54 की इकॉनमी रेट से 18 विकेट भी लिए हैं, जिसमें बेस्ट बॉलिंग फिगर 3/29 है.

पिछले साल साउथ अफ्रीका A के भारत दौरे के दौरान, बडोनी ने दूसरे अनऑफिशियल ODI में 66 रनों की हाफ-सेंचुरी बनाई थी और खेले गए दो मैचों में 0/15 (चार ओवर) और 0/43 (सात ओवर) की बॉलिंग की थी. इसके अलावा, पिछले साल ऑस्ट्रेलिया A के भारत दौरे में, उन्होंने दो मैचों में 16.33 की औसत से तीन विकेट लिए थे और एक अकेली पारी में 21 रन बनाए थे. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के लिए मिडिल-ऑर्डर बैटर के तौर पर 56 IPL मैचों और 46 पारियों में, उन्होंने 26.75 की औसत और 138.56 के स्ट्राइक रेट से 963 रन बनाए हैं, जिसमें छह फिफ्टी और बेस्ट स्कोर 74 शामिल है.

दूसरे वनडे के लिए भारतीय प्लेइंग 11 की बात करें तो आयुष बडोनी वाशिंगटन सुंदर को रिप्लेस करेंगे और प्रसिद्ध कृष्णा की जगह शायद टीम मैनेजमेंट अर्शदीप सिंह को मौका देना चाहे.

संभावित भारतीय प्लेइंग 11: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रवीन्द्र जड़ेजा, आयुष बदोनी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसीद कृष्ण/अर्शदीप सिंह

भारत टीम स्क्वाड: रोहित शर्मा, शुभमन गिल(c), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, रवींद्र जडेजा, केएल राहुल(w), नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, आयुष बडोनी, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल

न्यूजीलैंड टीम स्क्वाड: डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, ​​डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल हे(w), माइकल ब्रेसवेल(c), ज़ैकरी फाउलक्स, क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जैमीसन, आदित्य अशोक, जेडन लेनोक्स, निक केली, जोश क्लार्कसन, माइकल रे.