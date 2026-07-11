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विंबलडन में सचिन और अंजलि तेंदुलकर के साथ दिखे शुभमन गिल, फैंस के रिएक्शन वायरल

भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल को महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के साथ विंबलडन के रॉयल बॉक्स में देखा गया. एक वायरल तस्वीर में गिल को सेंटर कोर्ट के रॉयल बॉक्स में तेंदुलकर और उनकी पत्नी अंजलि के साथ देखा गया.

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विंबलडन में सचिन और अंजलि तेंदुलकर के साथ दिखे शुभमन गिल, फैंस के रिएक्शन वायरल
शुभमन गिल रॉयल बॉक्स में सचिन तेंदुलकर और उनकी पत्नी अंजलि के साथ बैठे दिखे.
Wimbledon

लंदन के ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रोकेट क्लब में विंबलडन देखने आए मशहूर लोगों में भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल और महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर शामिल थे. एक वायरल तस्वीर में गिल को सेंटर कोर्ट के रॉयल बॉक्स में तेंदुलकर और उनकी पत्नी अंजलि के साथ बैठे देखा गया. तेंदुलकर, विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद गिल चौथे भारतीय कप्तान हैं जिन्हें रॉयल बॉक्स से विंबलडन देखने का न्योता मिला है.

सचिन तेंदुलकर और शुभमन गिल ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव और आर्थर फेरी के बीच मेंस के सिंगल्स का पहला सेमीफाइनल मैच देखा. जहां तेंदुलकर ऑल इंग्लैंड क्लब में एक जाना-पहचाना चेहरा हैं, वहीं गिल के लिए खेल की सबसे खास सीटों में से एक से विंबलडन मैच देखने का यह पहला अनुभव था.

ज्वेरेव ने जीता मुकाबला

ये दोनों भारतीय स्टार उन कई खेल हस्तियों में शामिल थे जो सेंटर कोर्ट पर मौजूद थीं, जब ज्वेरेव ने फेरी के शानदार सफर को सीधे सेटों में जीत के साथ खत्म किया और अपना पहला विंबलडन फाइनल पक्का किया. टेनिस के प्रति अपने लगाव के बारे में अक्सर बात करने वाले तेंदुलकर एक बार फिर SW19 (विंबलडन) पहुंचे और उस परंपरा को जारी रखा जिसके तहत वे पिछले कई सालों से चैंपियनशिप के कई सीजन में शामिल होते रहे हैं.

क्रिकेट के बड़े नामों ने सेंटर कोर्ट की रौनक बढ़ाई

वहीं, गिल ने इस महीने के आखिर में अपनी क्रिकेट की जिम्मेदारियों पर लौटने से पहले थोड़े समय के लिए आराम का आनंद लिया. दोपहर के समय रॉयल बॉक्स में खेल जगत की कई मशहूर हस्तियां मौजूद थीं. तेंदुलकर के साथ बल्लेबाजी के दिग्गज ब्रायन लारा भी मौजूद थे, जिससे क्रिकेट की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्विता में से एक की यादें ताजा हो गईं. बाद में ये दोनों कई एग्जीबिशन और चैरिटी मैचों में टीम के साथी भी बने. हालांकि, गिल की मौजूदगी ने भी सबका ध्यान खींचा.

शुभमन को लेकर फैंस के रिएक्शन वायरल

दरअसल, सचिन और अंजलि तेंदुलकर के साथ विंबलडन देखने आए कप्तान शुभमन गिल को लेकर फैंस जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक फेन ने पूछा कि "शुभमन ने श्रीलंका की टाई क्यों पहनी है?" एक अन्य फेन ने लिखा, "अगर बीच में कोहली होते तो यह एक बेहतरीन तिकड़ी बन जाती, भारतीय टेस्ट क्रिकेट में नंबर 4 पर खेलने वाले बल्लेबाजों की तीन पीढ़ियां." एक अन्य फेन ने मजाकिया अंदाज में लिखा, "गिल ने या तो स्कूल की टाई पहनी है या क्लब की टाई."

गिल वनडे में वापसी के लिए तैयार

गिल के लिए, भारत के साथ एक अहम सीरीज से पहले विंबलडन ने आराम का एक अच्छा मौका दिया. 25 साल के खिलाड़ी इंग्लैंड के खिलाफ़ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। यह सीरीज 14 जुलाई को शुरू होगी और इसके बाद 16 और 19 जुलाई को मैच खेले जाएंगे. वाइस-कैप्टन होने के बावजूद 2026 T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम से बाहर किए जाने के बाद से गिल भारत के लिए T20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेले हैं. नए कप्तान श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत का यूनाइटेड किंगडम का दौरा मुश्किल भरा रहा है. टीम को आयरलैंड के खिलाफ 2-0 से चौंकाने वाली हार का सामना करना पड़ा और अब इंग्लैंड के खिलाफ़ चल रही पांच मैचों की T20I सीरीज़ में भी टीम 3-0 से पीछे चल रही है.

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