स्पेन के लमीन यमाल ने तोड़ा वर्ल्ड कप, 96 सालों के इतिहास में ऐसा करने वाले सबसे युवा फुटबॉलर



स्पेन के युवा खिलाड़ी लमीन यमाल ने लॉस एंजिल्स में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बेल्जियम के खिलाफ़ मैदान पर उतरकर एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया. यमाल, जो वर्ल्ड कप में अपना छठा मैच खेल रहे हैं, अब इस टूर्नामेंट में 18 साल या उससे कम उम्र के किसी खिलाड़ी द्वारा सबसे ज़्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं. इससे पहले टूर्नामेंट में, ग्रुप स्टेज में सऊदी अरब के खिलाफ़ गोल करने के बाद, यमाल वर्ल्ड कप मैच में गोल की शुरुआत करने वाले दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी बने थे. उनसे आगे सिर्फ़ पेले थे, जिन्होंने 1958 में यह कारनामा किया था.

स्पेन के लिए रुइज़ ने 30वें मिनट में गोल किया. वह टूर्नामेंट के शुरुआती पांच मैचों में गोल नहीं कर पाए थे. गोलकीपर उनाई साइमन ने कतर के साथ विश्व कप-रिकॉर्ड 650 मिनट में गोल नहीं खाया था. लेकिन डी केटेलेयर ने किशोर डिफेंडर पाउ ​​क्यूबर्सी को छकाकर और टिमोथी कैस्टैगन के क्रॉस पर हेडर से गेंद को गोल में पहुंचाकर उनके इस रिकॉर्ड को रोक दिया. हालांकि, दूसरे हाफ में मिकेल मेरिनो के गोल के दम पर स्पेन ने यह मुकाबला अपने नाम किया.