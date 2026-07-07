पृथ्वी शॉ और आकृति अग्रवाल की नहीं टूटी सगाई, एक्ट्रेस ने बताया किसके लिए थी वो 'धोखे' वाली इंस्टा पोस्ट

क्रिकेटर पृथ्वी शॉ की मंगेतर, एक्टर आकृति अग्रवाल ने सोमवार (6 जुलाई) को एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर की. इस पोस्ट के बाद प्यार में धोखे और रिश्ते में तल्खी को लेकर चर्चा शुरू हो गई. जब ऑनलाइन चर्चा शुरू हुई तो आकृति ने कहा कि वह पोस्ट सिर्फ करीबी दोस्तों के लिए थी. उन्होंने साफ किया कि वह और पृथ्वी 'अभी भी कमिटेड' हैं और उनकी सगाई टूटी नहीं है. यह बहुत निराश करने वाली बात है कि उनके पार्टनर की सालों की मेहनत पर सिर्फ अटकलों के आधार पर सवाल उठाए जा रहे हैं.

आकृति ने पृथ्वी से अपने रिश्ते पर दी क्लियैरिटी

अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर आकृति ने एक नोट लिखा. इसकी शुरुआत ऐसे हुई, "बस एक बात साफ करना चाहती हूं. मैंने कभी अपने मंगेतर का नाम नहीं लिया, न ही यह कहा कि हमारी सगाई टूट गई है या हम अलग हो गए हैं. यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि कई लोगों ने मान लिया कि यह उनके बारे में था. हम साथ में खुश हैं, अभी भी सगाई में हैं और सब ठीक है. इससे मुझे यह भी एहसास हुआ कि किसी पब्लिक फिगर की इमेज और रेप्युटेशन पर अटकलों का असर पड़ना कितना आसान है. बिना किसी नाम या रेफरेंस के एक पोस्ट लोगों को ऐसे नतीजे निकालने का मौका दे सकती है जो सच भी नहीं हैं."

उन्होंने आगे कहा, "मैं कभी भी सफाई देने के लिए यह स्टोरी पोस्ट नहीं करना चाहती थी. लेकिन जब मेरे पार्टनर की इज्जत कई पोस्ट का विषय बन गई... पब्लिक की नजर में रहने वाले लोगों को तथ्यों के बजाय अटकलों के आधार पर लगातार जज किया जाता है और उन पर सवाल उठाए जाते हैं. एक छोटी सी गलती की वजह से जिस व्यक्ति से मैं प्यार करती हूं, उसकी रेप्युटेशन को नुकसान पहुंचा.'



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"यह स्टोरी सिर्फ करीबी दोस्तों के लिए थी, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से जिस व्यक्ति से मैं प्यार करती हूं, उसकी रेप्युटेशन को नुकसान पहुंचा. अभी भी, मैं यह नहीं बताना चाहती कि वह स्टोरी असल में किसके बारे में थी क्योंकि मैं कर्मा में विश्वास करती हूं. भगवान सही समय पर न्याय करेंगे" उन्होंने आगे कहा.

रविवार (5 जुलाई) को, आकृति ने सबसे पहले पृथ्वी के साथ अपने रिश्ते में टेंशन की अफवाहों को हवा दी जब उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर लिखा, "मेरे साथ कई बार धोखा हुआ, फिर भी मैंने कभी कुछ नहीं कहा (दिल टूटने वाला इमोजी). अभी भी विश्वास नहीं होता कि एक कदम आगे बढ़ने के बाद..." पोस्ट में आकृति ने किसी का नाम नहीं लिखा था. उन्होंने आगे लिखा, "सब कुछ सच है, हर अफवाह सच है जो आप सोशल मीडिया पर उसके बारे में देखते हैं."

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उनकी पोस्ट के वायरल होने के बाद, कई लोगों ने सोचा कि क्या वह यह कह रही थीं कि पृथ्वी ने उन्हें धोखा दिया है. उन्होंने एक दूसरा पोस्ट किया. उसमें लिखा था: "कई लोगों ने गलत समझा!" उन्होंने यह साफ नहीं किया कि उनका मतलब यह था कि उन्हें गलत समझा गया या लोगों ने उनकी पिछली पोस्ट को गलत समझा.

आकृति ने पृथ्वी के साथ अपनी पोस्ट को अभी भी अपने इंस्टाग्राम पर पिन करके रखा है. मार्च में सगाई के बाद, क्रिकेटर ने लिखा था, "मैदान पर छक्के लगाने से लेकर जिंदगी भर की शानदार पारियों तक. वह मेरी परफेक्ट इनिंग है! (ट्रॉफी और हार्ट इमोजी) #justengaged."