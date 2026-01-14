'तो भी मैच हार जाते...', शुभमन गिल का ठनका माथा, अपने ही खिलाड़ियों की घनघोर बेइज्जती की, जाने क्यों

Shubman Gill Statement After Defeat Against New Zealand In 2nd ODI: भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच जारी वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 14 जनवरी को राजकोट में खेला गया. जहां भारतीय टीम को 15 गेंद शेष रहते सात विकेट से शिकस्त का सामना करना पड़ा. विपक्षी टीम के खिलाफ मिली हार के बाद भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) काफी निराश नजर आए. मैच के बाद उन्होंने कहा, 'मध्य के ओवरों में हम विकेट नहीं ले पाए. सर्कल में जब पांच फील्डर फील्डिंग कर रहे होते हैं और विकेट नहीं मिलता तो काम काफी कठिन हो जाता है. अगर हम यहां 15 से 20 रन और ज्यादा बनाने में भी कामयाब होते तो भी मैच हार जाते.'

गिल ने 284 रनों के अपने स्कोर पर जबाव देते हुए कहा, 'जब एक बार साझेदारी हो जाती है तो सेट बल्लेबाज की जिम्मेदारी होती है कि वह आगे जाकर बड़ी पारी खेले. गेंदबाजों ने ठीक ठाक शुरुआत दिलाई थी. मगर विपक्षी टीम ने बीच के ओवरों में शानदार बल्लेबाजी की. शुरूआती 10 से 15 ओवरों में गेंद अच्छे से काम कर रही थी, लेकिन उसके बाद पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार हो गई. मैच में हम थोड़ा और जान झोंक सकते थे और जोखिम उठा सकते थे.'

दूसरे वनडे मुकाबले में टीम की फील्डिंग काफी लचर रही. खिलाड़ियों ने अहम मौके पर कैच टपकाए. नतीजन टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा. फील्डिंग के सवाल पर जवाब देते हुए शुभमन गिल ने कहा, 'पिछले मुकाबले में भी हमने मौके गंवाए थे. फील्डिंग में हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं. अगर आप मौकों को नहीं भुनाएंगे तो हमेशा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा.'

यह भी पढ़ें- VIDEO: हर्षित राणा ने दनदनाती हुई गेंद पर कॉनवे को किया क्लीन बोल्ड, कोहली और गिल भी रह गए हक्के-बक्के