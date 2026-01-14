विज्ञापन
जीएसटी चोरी मामला: मध्य प्रदेश में सेल्स टैक्स की बड़ी कार्रवाई, तीन ट्रक किए जब्त

मध्य प्रदेश के सागर जिले में जीएसटी चोरी के बड़े मामले का खुलासा हुआ है. सेल्स टैक्स विभाग ने मालथौन चेक पोस्ट पर तीन ट्रकों को पकड़ा, जिनमें स्टील, कॉपर और परचून का सामान लदा था. जांच में ई-वे बिल और दस्तावेजों में गड़बड़ी मिली.

GST Evasion Case: मध्य प्रदेश के सागर जिले में जीएसटी चोरी के एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है. वाणिज्यिक कर विभाग (सेल्स टैक्स) की टीम ने मालथौन चेक पोस्ट पर घेराबंदी कर तीन ट्रकों को पकड़ा. ये ट्रक दिल्ली से माल लोड कर छत्तीसगढ़ और आंध्रप्रदेश की ओर जा रहे थे. जांच में दस्तावेजों में गड़बड़ी सामने आई, जिसके बाद विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है.

मालथौन चेक पोस्ट पर बड़ी कार्रवाई

मुख्यालय से मिली सूचना के आधार पर सेल्स टैक्स विभाग ने मालथौन चेक पोस्ट पर तीन ट्रकों को रोका. इनमें एक ट्रक दिल्ली की तीव्रगति ट्रांसपोर्ट कंपनी का था, जबकि दो ट्रक प्रगति ट्रांसपोर्ट के निकले. ट्रकों में स्टील, कॉपर, रंगोली और परचून का सामान लदा मिला, लेकिन ई-वे बिल और अन्य जरूरी दस्तावेजों में अनियमितताएं पाई गईं.

दस्तावेजों में गड़बड़ी, पेनल्टी की कार्रवाई

जांच के बाद विभाग ने ट्रक क्रमांक आरजे 11 जीडी 2926 पर 1.52 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई. वहीं, ट्रक क्रमांक आरजे 11 जीबी 6750 और आरजे 11 जीसी 1150 पर भी नियमानुसार जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है. विभाग ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे.

ट्रक चालकों का बयान

ट्रक चालकों धर्मेंद्र रावत और अजय ने बताया कि वे दिल्ली से माल लेकर आंध्रप्रदेश के विजयवाड़ा और छत्तीसगढ़ के रायपुर जा रहे थे. उनके मुताबिक, ट्रकों में परचून का सामान भरा था. विभाग द्वारा ट्रक पकड़े जाने के बाद वे पिछले चार दिनों से कार्यालय परिसर में खड़े हैं और जांच जारी है.

जीएसटी चोरी करने वालों में हड़कंप

इस कार्रवाई से जीएसटी चोरी करने वालों में हड़कंप मच गया है. सेल्स टैक्स विभाग ने कहा है कि आगे भी इसी तरह की सख्त जांच अभियान जारी रहेगा, ताकि कर चोरी पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके.

