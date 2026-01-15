एयर इंडिया-सउदिया के बीच बड़ा करार, हज, उमराह जाने वाले भारतीयों के लिए कैसे बनेगा वरदान?

एयर इंडिया ने सऊदी अरब की सरकारी एयरलाइंस सउदिया के साथ एक कोड शेयर करार किया है. यह कोड शेयर करार फरवरी से प्रभावी होगा. इस करार के बाद दोनों एयरलाइंस चयनित मार्गों पर एक दूसरे की फ्लाइट्स कोड कोड शेयर कर सकेंगी. इससे हवाई यात्रा और भी आसान हो जाएगी. इससे सबसे बड़ी राहत हज और उमराह जाने वाले यात्रियों के साथ ही सऊदी में काम करने वाले लाखों भारतीयों को मिलेगी. क्यों इन लोगों का छोटे और कम पहुंच वाले शहरों तक आना-जाना बहुत ही आसान हो जाएगा.

कोड शेयर समझौता क्या होता है?

कोडशेयर समझौता दो या इससे ज्यादा एयरलाइंस के बीच एक बिजनेस डील होती है, जिसमें एक एयरलाइन अपना फ्लाइट कोड(जैसे एअर इंडिया का AI) दूसरी एयरलाइन की फ्लाइट पर लगा दिया जाता है. इससे यात्रियों को लगता है कि उनकी पूरी यात्रा एक ही एयरलाइन से हो रही है. जबकि उनकी कुछ हिस्से की यात्रा दूसरी एयरलाइन की फ्लाइट से हो रही होती है.

यात्रियों को होगा क्या फायदा?

कोड शेयर समझोते के तहत यात्रियों को एक ही टिकट, एक ही बुकिंग, एक चेक-इन, आसान कनेक्शनकी सुविधा मिलती है. एयरलाइंस के लिए यह अहम इसलिए है क्यों कि नई फ्लाइट्स शुरू किए बिना ही उनके नेटवर्क का विस्तार हो जाता है, जिसकी वजह से एयरलाइंस की र ज्यादा यात्री आकर्षित होते हैं. छोटे शहरों या या कम पहुंच वाले शहरों तक पहुंचना भी आसान हो जाता है.

कोड शेयर का यात्रा कैसे होगी आसान?

कोडशेयर के बाद साउदिया एयरलाइन्स के यात्री दिल्ली और मुंबई के जरिए भारत के प्रमुख शहरों जैसे अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, कोच्चि, हैदराबाद, चेन्नई, लखनऊ और जयपुर के साथ-साथ 15 से अधिक अन्य गंतव्यों तक इंटरलाइन सुविधा के जरिए आसानी से पहुंच सकेंगे.

कोडशेयर करार से सऊदी के भीतर भी कनेक्टिविटी बढ़ेगी. एयर इंडिया के जरिए जेद्दा या रियाद पहुंचने वाले यात्री साउदिया की फ्लाइट्स से दम्मम, आभा, कासिम, जीज़ान, मदीना और ताइफ़ जैसे शहरों के लिए बिना बाधा के पहुंत सकेंगे. जेद्दा-रियाद मार्ग पर कोडशेयर फ्लाइट्स के जुड़ने से अब यात्रियों को एक शहर से दूसरे शहर तक आने- जाने में ज्यादा सुविधा मिलेगी. इस साल के आखिर तक चुनिंदा पूरक अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों के लिए भी उड़ानें शुरू की जाएंगी.

टिकट बुकिंग और ज्यादा आसान

इस नई साझेदारी के जरिए यात्री आसान टिकट बुकिंग, एक ही यात्रा कार्यक्रम के जरिए सुगम कनेक्शन और अपने अंतिम गंतव्य तक सामान चेक-थ्रू की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे. बता दें कि इस इस समझौते के तहत भारत के 15 से ज्यादा गंतव्यों को 'इंटरलाइन' विकल्प के तौर पर शामिल किया गया है.