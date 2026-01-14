विज्ञापन
VIDEO: हर्षित राणा ने दनदनाती हुई गेंद पर कॉनवे को किया क्लीन बोल्ड, कोहली और गिल भी रह गए हक्के-बक्के

Harshit Rana, India vs New Zealand, 2nd ODI 2026: राजकोट में हर्षित राणा ने एक दनदनाती हुई गेंद पर डेवोन कॉनवे को बोल्ड कर हर किसी को चौंका दिया है.

हर्षित राणा ने डेवोन कॉनवे को किया क्लीन बोल्ड
  • भारत और न्यूजीलैंड के बीच राजकोट में दूसरा वनडे मैच 14 जनवरी को खेला जा रहा है
  • हर्षित राणा ने शुरुआती ओवरों में उत्कृष्ट गेंदबाजी करते हुए विपक्षी सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे को बोल्ड किया
  • राणा ने छठवें ओवर की दूसरी गेंद पर कॉनवे को क्लीन बोल्ड कर भारतीय टीम को पहला विकेट दिलाया
Harshit Rana, India vs New Zealand, 2nd ODI 2026: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज (14 जनवरी) राजकोट में खेला जा रहा है. जहां शुरुआती ओवरों में धमाकेदार गेंदबाजी करते हुए हर्षित राणा (Harshit Rana) ने हर किसी का दिल जीत लिया है. सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जहां वह विपक्षी टीम के सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे (Devon Conway) को बोल्ड करने के बाद खास अंदाज में जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं.

राणा ने कॉनवे को किया क्लीन बोल्ड

राजकोट में जब भारतीय टीम अपनी पहली सफलता के लिए तरस रही थी. उस दौरान राणा ने ब्लू टीम को पहला विकेट दिलाया. पारी का छठवां ओवर लेकर मैदान में आए राणा ने दूसरी गेंद गुड लेंथ पर टप्पा खिलाते हुए तेजी से अंदर की तरफ घुमाया. जहां गेंद को डिफेंस करने में कॉनवे पुरी तरह से नाकामयाब रहे. परिणाम यह रहा कि गेंद उनके स्टंप से जा टकराई और उनका ऑफ स्टंप हवा में उछलते हुए काफी दूर जाकर गिरा. जिसके बाद उन्हें निराश कदमों के साथ पवेलियन का रुख करना पड़ा.

विकेट मिलते ही खुशी से झूम उठे राणा

आउट होने के बाद जब कॉनवे निराश कदमों के साथ पवेलियन लौट रहे थे. उस दौरान राणा मैदान में जश्न मना रहे थे. उनके खुशी के इस पल में कप्तान शुभमन गिल और विराट कोहली ने भी साथ दिया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. यहां वह शुभमन गिल की तरफ इशारा करते हुए कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं. 

