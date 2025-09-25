IND vs BAN: शुभमन गिल ने रचा इतिहास, वर्ल्ड क्रिकेट में ऐसा कारनामा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने

Shubman Gill record: एशिया कप (Asia Cup 2025, IND vs BAN) में बांग्लादेश के खिलाफ मैच में भारत को शानदार 41 रन से जीत मिली. भारत की जीत में अभिषेक शर्मा हीरो रहे और 75 रन बनाकर रन आउट हुए. अभिषेक की पारी के दम पर भी भारतीय टीम 168 रन बना पाने में सफल रही. बांग्लाादेश की टीम 127 रन की बना सकी. वहीं, दूसरी ओर भले ही अभिषेक शर्मा ने अपनी बल्लेबाजी से महफिल लूटी लेकिन भारत के शुभमन गिल ने भी एक खास कमाल करने करियर में कर दिया. गिल ने मैच में 19 गेंद पर 29 रन की पारी खेली, 29 रन की पारी के दौरान गिल ने इस साल एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया (India vs Bangladesh, Super Fours)

शुभमन गिल ने रचा इतिहास (Shubman Gill created history)

शुभमन गिल साल 2025 में जीत के दौरान 1,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले पूर्ण सदस्य खिलाड़ी के तौर पर दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं, इस साल गिल ने अबतक कुल 25 पारी में कुल 1020 रन बनाए हैं. इस मामले में दूसरे नंबर पर श्रीलंका के पथुम निस्सांका हैं जिनके नाम 735 रन दर्ज है.

साल 2015 में 2025 में विजयी क्रम में 1,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले पूर्ण सदस्य टीम के बल्लेबाज (full member player to score 1,000 International runs in winning cause in 2025)

1,020* - शुभमन गिल (25 पारी)

735 - पथुम निस्सांका (27 पारी)

721 - कुसल मेंडिस (28 पारी)

701 - बेन डकेट (30 पारी)

679 - रचिन रवींद्र (15 पारी)

शुभमन गिल ने एक साल में दूसरी बार जीत हासिल करने के दौरान 1,000+ इंटरनेशनल रन बनाए, इससे पहले 2023 में भी गिल ने जीत हासिल करने के क्रम में 1665 रन बनाए थे. ( Most runs by Gill in a year in wins). इतना ही नहीं गिल इस साल सबसे ज्याद प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाले खिलाड़ी हैं, इस मामले में अभिषेक शर्मा दूसरे नंबर पर मौजूद हैं.

2025 में भारत के लिए सर्वाधिक मैन ऑफ़ द मैच (Most Man of the match for India in 2025)

4 - शुभमन गिल (19 मैच)

3* - अभिषेक शर्मा (10 मैच)

3 - वरुण चक्रवर्ती (13 मैच)

2 - विराट कोहली (8 मैच)

2 - कुलदीप यादव (12 मैच)

2 - रोहित शर्मा (8 मैच)

1 - शिवम दुबे (7 मैच)

1 - मोहम्मद सिराज (6 मैच)

1 - संजू सैमसन (10 मैच)

1 - तिलक वर्मा (10 मैच)

ऐसे जीता भारत, अभिषेक बने प्लेयर ऑफ द मैच

अभिषेक शर्मा ने 37 गेंद पर 75 रन की पारी खेली. इस पारी में 5 छक्के और 6 चौके शामिल रहे। हार्दिक पांड्या ने 29 गेंद पर 38 और गिल ने 19 गेंद पर 29 रन बनाए. शिवम दुबे 2, कप्तान सूर्यकुमार यादव 5, तिलक वर्मा 5 रन बनाकर आउट हुए. अक्षर पटेल 10 रन बनाकर नाबाद रहे. 169 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी बांग्लादेश 19.3 ओवर में 127 पर सिमट गई और 41 रन से मैच हार गई। बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा 69 रन की पारी सलामी बल्लेबाज सैफ हसन ने खेली. 51 गेंद की पारी में इस बल्लेबाज ने 5 छक्के और 3 चौके लगाए. दूसरे टॉप स्कोरर परवेज हुसैन इमोन रहे। उन्होंने 21 रन बनाए। इसके अलावा कोई बल्लेबाज दो अंकों में नहीं पहुंच सका.

भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने बेहतरीन गेंदबाजी की और 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट लिए. कुलदीप यादव ने 4 ओवर में 18 रन देकर 3, वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेट लिए. अक्षर पटेल और तिलक वर्मा को 1-1 विकेट मिला.