IND vs SA: 'किसे बाहर करना है ये...', पहले टेस्ट में कैसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11? समीकरण पर कप्तान गिल का बड़ा बयान

Shubman Gill PC IND vs SA 1st Test: भारत के लाल गेंद के कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि टीम और प्रबंधन टीम में बेहतरीन ऑलराउंडरों को पाकर खुद को बहुत भाग्यशाली मानते हैं और चयन की दुविधा पर मुख्य कोच गौतम गंभीर के बयान से सहमत हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसे बाहर रखना है, यह तय करना मुश्किल है. इससे पहले, गंभीर ने बीसीसीआई द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में बताया था कि जब फॉर्म में चल रहे खिलाड़ियों को प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया जाता है, तो उनसे उनकी बातचीत उनके काम का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा होती है.

भारतीय टीम दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ में दक्षिण अफ्रीका का सामना करने के लिए तैयार है, ऐसे में सभी की निगाहें कोच, कप्तान और प्रबंधन पर होंगी क्योंकि सभी शुक्रवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में मेजबान टीम की प्लेइंग इलेवन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं.

पहले टेस्ट से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिल ने कहा, "हम वाकई खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास इतने बेहतरीन ऑलराउंडर हैं. इन सभी का बल्लेबाजी और गेंदबाजी रिकॉर्ड मज़बूत है, खासकर भारतीय परिस्थितियों में."

26 वर्षीय गिल ने स्वीकार किया कि चयन एक चुनौतीपूर्ण हिस्सा है, लेकिन उन्होंने इसे एक 'अच्छी समस्या' बताया. उन्होंने आगे कहा, "एक कप्तान के तौर पर, यह तय करना हमेशा मुश्किल होता है कि किसे बाहर रखा जाए, लेकिन यह एक अच्छी समस्या है. इससे आगे का टेस्ट रोमांचक होगा. दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पिछली सीरीज़ में बहुत अच्छा खेला था, जो उन्होंने ड्रॉ कराई थी, और इसीलिए वो मौजूदा चैंपियन हैं. यह एक अच्छी और टक्कर वाली सीरीज़ होने वाली है."

ईडन गार्डन्स छह साल में पहली बार किसी टेस्ट मैच की मेज़बानी करने वाला है, जहां भारत और बांग्लादेश के बीच 2019 में हुई सीरीज़ आखिरी लाल गेंद का मैच था. गिल की कोलकाता से अच्छी यादें जुड़ी हैं, उन्होंने अपना इंडियन प्रीमियर लीग करियर इसी मैदान पर कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ शुरू किया था.

इस मैदान पर अपना पहला टेस्ट खेलने जा रहे गिल से जब इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "यहां मेरी कई अच्छी यादें जुड़ी हैं. मेरा आईपीएल करियर इसी मैदान से शुरू हुआ था और जब भी मैं यहां आता हूं, मुझे पंजाब के पीसीए स्टेडियम में खेलने जैसा महसूस होता है. हमने यहां जो आखिरी टेस्ट मैच खेला था, वह गुलाबी गेंद से खेला गया था (2019 में), मैं प्लेइंग इलेवन में नहीं था, लेकिन टीम में था, इसलिए ईडन गार्डन्स में यह मेरा पहला टेस्ट होगा और यहां देश का नेतृत्व करना हमेशा एक बड़े सम्मान की बात होती है."