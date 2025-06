IND vs ENG: 'मैं इस टेस्ट सीरीज में...', इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले से पहले कप्तान शुभमन गिल का बड़ा ऐलान

Shubman Gill Press Conference IND vs ENG 1st Test: भारत और इंग्लैंड के बीच 20 जून से टेस्ट सीरीज का आगाज हो रहा है, जिसमें कुल पांच मुकाबले खेले जाएंगे. पहला मुकाबला इंग्लैंड के ऐतिहासिक हेडिंग्ले (लीड्स) मैदान में खेला जाएगा और इसी के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के नए चक्र का भी आगाज़ होगा. इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मुकाबले से पहले पूर्व संध्या पर प्रेस कांफ्रेंस में कप्तान शुभमन गिल ने कहा,

'मैं इस टेस्ट सीरीज में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बनना चाहता हूं, यही मेरी नजर है. हम किस अंदाज में क्रिकेट खेलेंगे, यह देखने के लिए आपको अगस्त तक इंतजार करना होगा."

