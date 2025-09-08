विज्ञापन
Asia Cup 2025: शुभमन गिल का बड़ा बयान, विश्व क्रिकेट के इस खिलाड़ी को बताया पसंदीदा क्रिकेटर

Shubman Gill Picks Favourite Cricketer of World Cricket: एशिया कप 2025 में शुभमन गिल को उप-कप्तान चुना गया है.

Asia Cup 2025: शुभमन गिल का बड़ा बयान, विश्व क्रिकेट के इस खिलाड़ी को बताया पसंदीदा क्रिकेटर
Shubman Gill on His Favourite Cricketer
  • शुभमन गिल ने एशिया कप 2025 से पहले विराट कोहली को अपना सबसे पसंदीदा अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाज बताया
  • विराट कोहली के खेल का जुनून और बड़े मैचों में निरंतरता उन्हें अन्य खिलाड़ियों से अलग बनाती है
  • एशिया कप 2025 में सूर्यकुमार यादव कप्तान और शुभमन गिल उपकप्तान के रूप में भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे
Shubman Gill Picks Virat Kohli as Favorite Cricketer: एशिया कप 2025 की शुरुआत से पहले टीम इंडिया के उपकप्तान शुभमन गिल ने स्टार स्पोर्ट्स से खास बातचीत में अपने क्रिकेटिंग आइकन को लेकर बड़ा खुलासा किया. गिल ने कहा कि मौजूदा समय में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनके सबसे पसंदीदा बल्लेबाज विराट कोहली हैं. कोहली को उनके खेल का जुनून, निरंतरता और बड़े मौकों पर शानदार प्रदर्शन उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता है. भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले महामुकाबले से पहले गिल का यह बयान फैंस के बीच चर्चाओं में है.

हर बड़े टूर्नामेंट में चमके हैं शुभमन गिल

टीम इंडिया के युवा स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल ने अपने करियर के शुरुआती दौर में ही साबित कर दिया है कि बड़े मौकों पर वे किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहते हैं. आँकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि गिल को जब भी मौका मिला, उन्होंने हर टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया.

अंडर-19 वर्ल्ड कप – 372 रन, औसत 124

एशिया कप – 302 रन, औसत 75.5

वनडे वर्ल्ड कप – 354 रन, औसत 44.3

चैंपियंस ट्रॉफी – 188 रन, औसत 47.0

आईपीएल 2023 – 890 रन, औसत 59.3

इंग्लैंड टेस्ट सीरीज – 754 रन, औसत 75.4

एशिया कप 2025 में भारतीय टीम की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में है. वहीं, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले शुभमन गिल को उप-कप्तान चुना गया है. टीम इंडिया के सभी मुकाबले भारतीय समय के अनुसार रात आठ बजे से खेले जाने हैं.

एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान) संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.
 

