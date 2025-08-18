विज्ञापन
Asia Cup 2025 Squad : गिल या जायसवाल, किसे होना चाहिए एशिया कप की टीम में ? अश्विन ने बताया

Ashwin react on Shubman Gill or Yashasvi Jaiswal : एशिया कप का आगाज 9 सितंबर से होना है और फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा. एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 14  सितंबर के दुबई में होगा. 

Asia Cup 2025 Squad : गिल या जायसवाल, किसे होना चाहिए एशिया कप की टीम में ? अश्विन ने बताया
Ashwin Big Statement on Shubman Gill or Yashasvi Jaiswal , Asia Cup 2025
  • भारतीय टीम का एशिया कप के लिए चयन 19 अगस्त को घोषित किया जा सकता है, जिससे फैंस में उत्सुकता है.
  • अश्विन का मानना है कि रोहित शर्मा के बाहर होने से यशस्वी जायसवाल को मौका मिलना स्वाभाविक होगा.
  • अश्विन के अनुसार शुभमन गिल ने इंग्लैंड सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए टीम में वापसी की संभावना है.
Ashwin on Shubman Gill or Yashasvi Jaiswal : एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान 19 अगस्त हो सकता है. एशिया कप की टीम को लेकर फैन्स के बीच जिज्ञासा बनी हुई है. बता दें कि यह देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल का चयन टीम में होगा या नहीं, कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दोनों खिलाड़ियों का चयन एशिया कप की टीम में नहीं होगा. वहीं, अब भारत के पूर्व स्पिनर अश्विन ने इस सवाल को लेकर रिएक्ट किया है. अश्विन ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर बात करते हुए एशिया कप की टीम को लेकर अपनी राय दी है. अश्विन को लगता है कि रोहित शर्मा का टी20 इंटरनेशनल प्रारूप से बाहर होना जायसवाल के लिए रास्ता खोल देता है. 

अश्विन ने कहा,  "एशिया कप को लेकर कुछ बातें हैं.  सबसे पहला सवाल जो सबके मन में आता है, वह यह है कि क्या शुभमन गिल टी20 की योजना में फिट बैठते हैं, क्योंकि पिछले वर्ल्ड कप में यशस्वी जायसवाल बैकअप ओपनर थे. इसलिए जायसवाल को मौका मिलना स्वाभाविक है.  रोहित शर्मा इस एशिया कप की टीम का हिस्सा नहीं होंगे, इसलिए जायसवाल को मौका मिलना स्वाभाविक है."

इसके अलावा अश्विन ने संजू सैमसन और भारत के दूसरे ओपनर को लेकर भी बात की और कहा, " अब सवाल उठता है कि, दूसरा ओपनर कौन होगा? शुभमन गिल ने इंग्लैंड सीरीज़ में शानदार प्रदर्शन किया था.  क्या वह टीम में वापसी कर सकते हैं? संजू सैमसन ने भारत के लिए टी20 ओपनर के तौर पर शानदार प्रदर्शन किया है. इसलिए मुझे लगता है कि चयनकर्ताओं के लिए यह एक मुश्किल स्थिति है."

बता दें कि एशिया कप का आगाज 9 सितंबर से होना है और फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा. एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 14  सितंबर के दुबई में होगा. 

