एशिया कप के लिए 19 अगस्त को होगा टीम का चयन, ये खिलाड़ी तय, इन तीन दिग्गज को लेकर सस्पेंस

India's Likely Squad For Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) टी20 फॉर्मेट में खेला जाना है. टूर्नामेंट की शुरुआत 9 सितंबर से हो रही है. एशिया के इस सबसे बड़े क्रिकेट इवेंट के लिए भारतीय टीम की घोषणा 19 अगस्त को हो सकती है. वहीं, एशिया कप 2025 (India's Likely Squad For Asia Cup 2025) के लिए कुछ खिलाड़ियों के नाम सामने आ रहे हैं तो वहीं, कुछ खिलाड़ियों के चयन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है.

शुभमन गिल का क्या होगा

बता दें कि कुछ दिन पहले ये खबर सामने आ रही थी कि शुभमन गिल (Shubman Gill) को एशिया कप की टीम में शामिल किया जाएगा लेकिन अब रिपोर्ट है कि गिल का चयन एशिया कप की टीम में नहीं होगा. दरअसल, एशिया कप का फाइनल 28 सितंबर को है और वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 2 अक्टूबर से अहमदाबाद में शुरू होगा, ऐसे में चयनकर्ता गिल और जायसवाल को लाल गेंद की सीरीज के लिए तरोताजा रखना चाहेेंगे. इसी सोच के तहत गिल और जायसवाल को एशिया कप में शामिल नहीं किया जा सकता है.

यशस्वी जायसवाल को लेकर संशय के बादल

यही नहीं, यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) का भी चयन अब एशिया कप में होना मुश्किल लग रहा है. स्पोर्ट्स स्टार के रिपोर्ट में दावा किया गया है कि टीम मैनेजमेंट गौतम गंभीर की कोचिंग में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों पर ही टिके रहने की अधिक संभावना है.बता दें कि भारत ने अब तक गंभीर की कोचिंग में खेले गए 15 टी-20 मैचों में से 13 में जीत हासिल की है.

श्रेयस अय्यर और जितेश शर्मा को मिल सकता है मौका

वहीं, दूसरी ओर श्रेयस अय्यर के टीम में आने की संभावना है. विकल्प विकेटकीपर के तौर पर जितेश शर्मा (Shreyas Iyer and Jitesh Sharma ) का चुना जाना मुमकिन है. श्रेयस ने आखिरी बार दिसंबर 2023 में टी20 मैच खेला था, जबकि विकेटकीपर-बल्लेबाज जितेश ने जनवरी 2024 में अपना आखिरी मैच खेला था.

रिंकू सिंह का क्या होगा

जायसवाल और गिल के अलावा रिंकू सिंह (Rinku Singh) और शिवम दुबे के टीम में चुने जाने को लेकर भी संशय हैं. ऐसे में चयनकर्ता किन-किन खिलाड़ियों का चयन करेंगे, यह देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है.

बुमराह को लेकर भी सवाल

वहीं, जसप्रीत बुमराह का टीम में चयन होना या नहीं, इसको लेकर भी संशय से बादल हैं. ऐसे में चयनकर्ता को तय करना होगा कि बुमराह को टीम में शामिल किया जाए या नहीं.

मोहम्मद सिराज को मिलेगा आराम

वहीं, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में कमाल की गेंदबाजी करने वाले सिराज को चयनकर्ता एशिया कप से आराम दे सकते हैं. सिराज इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में सबसे ज्यादा ओवर करने वाले गेंदबाज थे. ऐसे में उम्मीद यही है कि सिराज को आराम दिया जाने का फैसला किया जा सकता है.

एशिया कप के लिए ये 11 खिलाड़ी लगभग तय

संजू सैमसम, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा