IND vs WI: तेज गेंदबाजी या लंबा बैटिंग लाइनअप, किस प्लेइंग 11 समीकरण के साथ खेलेगी टीम इंडिया, कप्तान गिल ने बताया

Team India Playing 11 IND vs WI 1st Test: आगामी टेस्ट सीरीज़ में खेलने के तरीके पर आगे बात करते हुए गिल ने कहा, "हम कड़ी मेहनत वाली क्रिकेट खेलना चाहते हैं.

Shubman Gill on Team India 1st Test Playing 11 vs WI

Shubman Gill on Team India 1st Test Playing 11 vs West Indies: भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने साफ कर दिया है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के पहले टेस्ट मैच के लिए टीम की अंतिम एकादश (Playing XI) का चयन अभी नहीं हुआ है. गिल ने बताया कि गुरुवार (2 अक्टूबर) को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुरू होने वाले मुकाबले से ठीक पहले पिच की नमी और हालात का आकलन करने के बाद ही टीम का फैसला लिया जाएगा. गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “अभी तक हमने अंतिम ग्यारह तय नहीं की है. कल सुबह पिच देखकर ही फैसला होगा. अगर विकेट पर नमी बनी रही तो हम तीसरे तेज गेंदबाज को शामिल कर सकते हैं.”

उन्होंने आगे कहा कि टीम का लक्ष्य सख्त और मेहनत करने वाला क्रिकेट खेलने का है. “पिछले कुछ वर्षों में भारत में टेस्ट मैच ज्यादातर पांचवें दिन तक नहीं खिंचते. इंग्लैंड में हाल ही में हुए मैच रोमांचक रहे. हम भी आसान रास्ता नहीं अपनाना चाहते. हमारे पास हर परिस्थिति और हर पिच पर खेलने की क्षमता है, और हम किसी भी स्थिति से वापसी कर सकते हैं.”

गिल ने यह भी जोड़ा कि हर सीरीज टीम इंडिया के लिए अहम है, चाहे वह घर में हो या बाहर. “हम लगभग एक साल बाद भारत में खेल रहे हैं. हमारे लिए हर सीरीज़ उतनी ही महत्वपूर्ण है. हम इस सीरीज़ में भी उसी आत्मविश्वास के साथ खेलेंगे जैसा किसी और सीरीज़ में खेलते हैं.”

 भारतीय संभावित टीम

यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), एन जगदीसन, रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, देवदत्त पडिक्कल, नितीश कुमार रेड्डी

 वेस्टइंडीज टीम

जॉन कैंपबेल, टैगेनारिन चंद्रपॉल, एलिक अथानाज़, ब्रैंडन किंग, रोस्टन चेज़ (कप्तान), शाई होप (विकेटकीपर), जस्टिन ग्रीव्स, खारी पियरे, जोहान लेने, एंडरसन फिलिप, जेडन सील्स, जोमेल वारिकन, जेडीया ब्लेड्स, केवलॉन एंडरसन, टेविन इमलाच

