Asia Cup 2025: टेंशन में टीम इंडिया, शुभमन गिल हुए बीमार, जानें एशिया कप में खेलेंगे या नहीं

Shubman Gill, Duleep Trophy: एशिया कप 2025 के आगाज में अब महज कुछ दिन शेष रह गए हैं. आगामी टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम का ऐलान भी हो चुका है. 17वें सीजन का आगाज हो. उससे पहले एक बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है. एशिया कप 2025 के लिए उपकप्तान बनाए गए शुभमन गिल का स्वास्थ्य ठीक नहीं है. इसकी पुष्टि मेडिकल टीम और फिजियो की तरफ से भी कर दी गई है. यही वजह है कि वह दलीप ट्रॉफी से भी बाहर हो सकते हैं. उन्हें आगामी सीजन में उत्तर क्षेत्र की अगुवाई करने है.

एशिया कप में शिरकत करेंगे शुभमन गिल?

स्वास्थ्य संबंधी समस्या सामने आने के बाद हर कोई जानना चाहता है कि शुभमन गिल एशिया कप में शिरकत करेंगे या नहीं? अगर आपका भी यही सवाल है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. क्योंकि एशिया कप में उनकी उपलब्धता को लेकर कोई चिंता नहीं है.

Shubman Gill out of Duleep Trophy after the medical team reported that Gill is unwell. (Abhishek Tripathi). pic.twitter.com/l2XGzzEQtW — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 23, 2025

एशिया कप 2025 के लिए बनाया गया है उपकप्तान

एशिया कप 2025 के लिए सूर्यकुमार यादव को कप्तान बनाया गया है, जबकि उपकप्तानी की जिम्मेदारी शुभमन गिल के हाथों में रखी गई है. इससे पहले उन्हें टेस्ट प्रारूप की कमान सौंपी गई थी. जहां अपनी देखरेख में वह इंग्लैंड दौरे पर 2-2 के साथ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज को ड्रॉ करने में कामयाब रहे.

एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, जसप्रित बुमरा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा और रिंकू सिंह.

स्टैंडबाई खिलाड़ी: प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल और यशस्वी जयसवाल.

