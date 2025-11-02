सुसाइड, हादसा या... जयपुर में छात्रा की रहस्यमयी मौत का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, स्कूल की चुप्पी पर सवाल

जयपुर के एक बड़े प्राइवेट स्कूल में चौथी कक्षा की एक छात्रा की रहस्यमय परिस्थितियों में चौथी मंजिल से गिरकर मौत हो गई. वह परिवार की इकलौती संतान थी. अब इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है. मगर सबसे बड़ी बात ये है कि इतनी बड़ी घटना पर स्कूल की चुप्पी बड़े सवाल खड़े कर रही है. घटना की जांच के लिए भेजी गई शिक्षा विभाग की टीम ने आरोप लगाया कि स्कूल प्रबंधन ने जांच में सहयोग नहीं किया. पुलिस के अनुसार, पहली नजर में यह आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है.

समिति बनाई गई

मानसरोवर के थानाधिकारी लखन खटाना ने संवाददाताओं को बताया कि नीरजा मोदी स्कूल की चौथी मंजिल से कथित तौर पर गिरने के बाद छात्रा अमायरा को पास के अस्पताल ले जाया गया, मगर उसकी मौत हो गई. राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मामले की विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए समिति बनाई है. उन्होंने कहा कि वास्तविक कारण तो जांच के बाद ही सामने आएगा. सबूत जुटाने के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञों को बुलाया गया है. इस मामले की गहन जांच करवाएंगे.

स्कूल की चुप्पी

मंत्री ने कहा कि ऐसा लगता है कि स्कूल में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध नहीं थे. दिलावर ने अधिकारियों को स्कूल पहुंचकर जमीनी स्तर पर जांच करने के निर्देश दिए. हालांकि छह अधिकारियों की टीम को डेढ़ घंटे से अधिक इंतजार करने के बावजूद कथित तौर पर प्रिंसिपल या प्रबंधन से मिलने नहीं दिया गया. जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक) राम निवास शर्मा ने कहा, 'न तो प्रिंसिपल और न ही स्कूल का कोई प्रतिनिधि हमसे मिला. मुख्य द्वार अंदर से बंद था और बार-बार खटखटाने पर भी कर्मचारियों ने कोई जवाब नहीं दिया.' उन्होंने यह भी कहा कि विभाग स्कूल की मान्यता रद्द करने पर विचार कर रहा है. अभी तक इस मामले पर स्कूल प्रशासन चुप है.

क्या हुआ था स्कूल में

पता चला है कि 9 साल की अमायरा शनिवार को स्कूल गई थी, दोपहर 12 बजे के बाद किसी समय वह शौचालय गई और वहां से स्कूल की चौथी मंजिल पर पहुंची, जहां से उसने रेलिंग से छलांग लगा दी या गिर गई. मानसरोवर थाने के प्रभारी लखन खटाना ने एनडीटीवी को बताया कि सीसीटीवी फुटेज में बच्ची रेलिंग पर चढ़कर कूदती हुई दिखाई दे रही है, जबकि आसपास के अन्य बच्चे सामान्य रूप से टहलते हुए दिखाई दे रहे हैं. छात्रा का क्लासरूम ग्राउंड फ्लोर पर था और वह चौथी सेक्शन की छात्रा थी और ऐसा लगता है कि वह आत्महत्या के इरादे से चौथी मंजिल पर गई थी. हालांकि, परिजनों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला दर्ज कराया है और पुलिस से स्कूल के कर्मचारियों और शिक्षकों की भूमिका की जांच करने की मांग की है ताकि पता लगाया जा सके कि बच्ची ने स्कूल में आत्महत्या क्यों की.

स्कूल ने खून के धब्बे क्यों धोए

पुलिस सीसीटीवी साक्ष्य के आधार पर जांच जारी रखे हुए है. हालांकि पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया ऐसा नहीं लगता कि बच्चे को रेलिंग से धक्का दिया गया है. हालांकि मामला अभी जांच के दायरे में है. चौंकाने वाली बात यह है कि स्कूल प्रशासन ने उस जगह के खून के धब्बे धो दिए, जहां लड़की गिरी थी. जैसे ही पुलिस को अस्पताल के ज़रिए लड़की की मौत की सूचना मिली, वरिष्ठ अधिकारी नीरजा स्कूल पहुंचे, लेकिन पाया कि घटनास्थल की सफ़ाई और धुलाई हो चुकी थी, वहां खून के धब्बे नहीं थे.

