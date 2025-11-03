आंखों में आंसू... वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की जीत से इमोशनल हुए रोहित शर्मा, दो साल पहले की कसक पूरी

टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनने के स्पेशल मोमेंट के गवाह बने रोहित शर्मा भी अपने आंसू रोक न सके. जीत मिलते ही वो बेहद इमोशनल हो गए. रोहित मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में पत्नी के साथ शुरुआत से ही दर्शक दीर्घा में डटे थे. टीम का हौसला बढ़ाने पहुंचे रोहित जीत की दहलीज की ओर बढ़ती टीम का हर वक्त ताली बजाकर हौसला बढ़ाते नजर आए. लेकिन जैसे ही वो ऐतिहासिक पल आया तो रोहित शर्मा के जज्बातों का गुबार भी मानो फूट पड़ा. नम आंखों के बीच रोहित शर्मा के चेहरे पर खुशी और सुकून का भाव भी था... जिस इतिहास को रचने में वो चूक गए, उसे महिला टीम ने कर दिखाया.

This part of our life… this little part… is called HAPPINESS! #INDvSA pic.twitter.com/A0a1M9ZZQ3 — Punjab Kings (@PunjabKingsIPL) November 2, 2025

दो साल पहले 19 नवंबर की ही तो बात है, जब भारत ऑस्ट्रेलिया के हाथों वनडे वर्ल्ड कप के खिताबी मुकाबले में हार गया था. कप्तान रोहित शर्मा बेहद इमोशनल हो गए थे और काफी देर वहीं मैदान में बैठे रहे थे. लेकिन रविवार को मुंबई के डीवाई पाटिल मैदान में उनकी ये कसक भी काफी हद तक पूरी हो गई, जब वुमेंस टीम ने फाइनल मैच में साउथ अफ्रीका को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बनीं.

ODI World Cup final

तब फाइनल में मिली थी हार

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दो साल पहले 19 नवंबर 2023 को वर्ल्ड कप फाइनल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था.भारत उस मैच में 240 रनों पर सिमट गया था और ऑस्ट्रेलिया आसानी से फाइनल जीत गया था. घर पर फाइनल में हार से उस वक्त रोहित काफी हताश दिखे थे और मैदान पर ही बैठ गए थे. वो अपनी आंखों के आंसुओं को रोक नहीं सके थे.

ऑस्ट्रेलिया को वुमेंस टीम ने सेमीफाइनल में धोया

इंडिया ने सेमीफाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के 338 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य को जब लांघा था, तभी ये लगभग तय हो गया था कि फाइनल में उसे रोक पाना साउथ अफ्रीका के लिए मुमकिन नहीं होगा. भारत ने शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना की सधी पानी के साथ 298 रनों का लक्ष्य रखा था. दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लाउरा वुल्फार्ट की शतकीय पारी भी टीम इंडिया को रोक न सकी और भारत ने 52 रनों से फाइनल मैच में जीत दर्ज की. दीप्ति शर्मा ने फाइनल मैच में पंजा खोलकर भी इतिहास रच दिया.

नीता अंबानी और उनके बेटे आकाश अंबानी और आईपीएल के पूर्व चेयरमैन राजीव शुक्लाऔर आईसीसी अध्यक्ष जय शाह भी स्टेडियम में मौजूद थे.