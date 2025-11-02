विज्ञापन
16 minutes ago

India vs South Africa LIVE Updates, Women's World Cup Final 2025: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाना है. भारत जहां तीसरी बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा है, तो वहीं दक्षिण अफ्रीका पहली बार वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रही है. दोनों ही टीमों को अपने पहले खिताब का इंतजरा है. भारत ने जिस तरह से सेमीफाइनल में ऑसट्रेलिया को हराया था, उससे फैंस की उम्मीदें बढ़ी हुई हैं. इस मैच को लेकर टिकटों की मारामारी चल रही है. ऐसे में हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी करोड़ो फैंस का मन जीतना चाहेगी. वहीं आज होने वाले मैच पर बारिश का साया मंडरा रहा है. मैच नवी मुंबई में खेला जाना है. ऐसे में आज एक हाई स्कोरिंग मैच होने की उम्मीद है. 

Women's World Cup 2025 LIVE Updates: India vs South Africa LIVE Score, Straight from NDr DY Patil Sports Academy, Navi Mumbai 

Nov 02, 2025 12:11 (IST)
India vs South Africa LIVE Score: ऐसी हैं दोनों टीमें

भारतीय महिला टीम: शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, जेमिमाह रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, अमनजोत कौर, राधा यादव, क्रांति गौड़, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर, स्नेह राणा, हरलीन देयोल, अरुंधति रेड्डी, उमा छेत्री

दक्षिण अफ्रीका महिला टीम: लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), ताज़मिन ब्रिट्स, एनेके बॉश, सुने लुस, मैरिज़ेन कप्प, सिनालो जाफ्ता (डब्ल्यू), एनेरी डर्कसन, क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लार्क, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा, मसाबाता क्लास, तुमी सेखुखुने, नोंडुमिसो शांगासे, कराबो मेसो

Nov 02, 2025 12:10 (IST)
India vs South Africa LIVE: स्वागत है आपका फाइनल में

नमस्कार स्वागत है आपका एनडीटीवी स्पोर्ट्स के लाइव ब्लॉग पर. आज बड़ा दिन है. ब्लॉकबस्टर संडे. जहां एक तरफ भारतीय पुरुष टीम सीरीज के तीसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी, तो दूसरी तरफ जिस पर सभी फैंस की निगाहें हैं, भारतीय महिला टीम वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी. भारत को अपने पहले खिताब का इंतजार है तो दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका है, जो पहली बार फाइनल में पहुंची थी.

India Women, South Africa Women, ICC Women's ODI World Cup 2025, Cricket
