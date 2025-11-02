India vs South Africa LIVE Updates, Women's World Cup Final 2025: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाना है. भारत जहां तीसरी बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा है, तो वहीं दक्षिण अफ्रीका पहली बार वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रही है. दोनों ही टीमों को अपने पहले खिताब का इंतजरा है. भारत ने जिस तरह से सेमीफाइनल में ऑसट्रेलिया को हराया था, उससे फैंस की उम्मीदें बढ़ी हुई हैं. इस मैच को लेकर टिकटों की मारामारी चल रही है. ऐसे में हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी करोड़ो फैंस का मन जीतना चाहेगी. वहीं आज होने वाले मैच पर बारिश का साया मंडरा रहा है. मैच नवी मुंबई में खेला जाना है. ऐसे में आज एक हाई स्कोरिंग मैच होने की उम्मीद है. (Live Scorecard)

Women's World Cup 2025 LIVE Updates: India vs South Africa LIVE Score, Straight from NDr DY Patil Sports Academy, Navi Mumbai