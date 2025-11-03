विज्ञापन

भारतीय महिला टीम की ऐतिहासिक जीत पर बॉलीवुड सेलेब्स का आया रिएक्शन, अनुष्का शर्मा बोलीं- आप चैंपियन हैं 

श्रद्धा कपूर, अनुष्का शर्मा, विक्की कौशल ने विश्व कप 2025 के फाइनल में भारतीय महिला टीम की ऐतिहासिक जीत की सराहना करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है. 

Read Time: 2 mins
Share
भारतीय महिला टीम की ऐतिहासिक जीत पर बॉलीवुड सेलेब्स का आया रिएक्शन, अनुष्का शर्मा बोलीं- आप चैंपियन हैं 
बॉलीवुड सेलेब्स ने इंडियन क्रिकेट टीम को दी बधाई
नई दिल्ली:

दिवाली का जश्न शानदार जश्न में बदल गया जब इंडियन क्रिकेट टीम ने आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के फाइनल में ऐतिहासिक जीत दर्ज की. नवी मुंबई के नेरुल स्थित डीवाई पाटिल स्टेडियम में हुए फाइनल में जैसे ही टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराया, जिसके बाद मुंबई ही नहीं पूरे देश में जश्न का माहौल हो गया. इसी बीच विक्की कौशल, अनुष्का शर्मा और श्रद्धा कपूर ने इस बहुप्रतीक्षित जीत का जश्न मनाया और बॉलीवुड भी जश्न में शामिल हो गया. श्रद्धा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ सेक्शन में जीत के उस पल का स्क्रीनशॉट शेयर किया. उन्होंने लिखा, "दशकों से सिर्फ़ माता-पिता सुनते थे कि 1983 कैसा था. हमें हमारा यह वाला पल देने के लिए. शुक्रिया लड़कियों. यह पीढ़ियों के लिए है."

एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा, जो बंद हो चुकी फिल्म 'चकदा एक्सप्रेस' में भारतीय तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी का किरदार निभाने वाली थीं. उन्होंने भी लड़कियों को उनकी "महत्वपूर्ण उपलब्धि" के लिए बधाई दी. भारतीय बल्लेबाज़ विराट कोहली की पत्नी  और एक्ट्रेस ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, "आप चैंपियन हैं!! कितनी महत्वपूर्ण उपलब्धि है."

Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV

विक्की कौशल ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ सेक्शन में भारतीय बल्लेबाज शेफाली वर्मा की उनके मैच जिताऊ प्रदर्शन के लिए सराहना की. उन्होंने क्रिकेटर की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, "खेल बना दिया. खेल बदल दिया. क्या रॉकस्टार हैं! @shafalisverma17".

बता दें कि फाइनल में टीम इंडिया की जीत ने एक पूरी पीढ़ी को मरहम लगा दिया है, जिसने आईसीसी पुरुष विश्व कप 2003 और आईसीसी पुरुष विश्व कप 2023 के ज़ख्मों को लंबे समय तक सहा और सहा है. उसने आईसीसी पुरुष विश्व कप 2011, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2007, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 के सपनों को जीया है, और जैसा कि श्रद्धा ने कहा, आईसीसी पुरुष विश्व कप 1983 की शानदार कहानियां सुनी हैं. यह जीत महिला खेलों के युग में एक नई सुबह का प्रतीक है, जो कवर के ऊपर से सीधे इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kangana Ranaut, Anushka Sharma, Shraddha Kapoor, Vicky Kaushal, Bollywoodn On Indian Women Cricket Team
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com