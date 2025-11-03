भारतीय महिला टीम की ऐतिहासिक जीत पर बॉलीवुड सेलेब्स का आया रिएक्शन, अनुष्का शर्मा बोलीं- आप चैंपियन हैं 

दिवाली का जश्न शानदार जश्न में बदल गया जब इंडियन क्रिकेट टीम ने आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के फाइनल में ऐतिहासिक जीत दर्ज की. नवी मुंबई के नेरुल स्थित डीवाई पाटिल स्टेडियम में हुए फाइनल में जैसे ही टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराया, जिसके बाद मुंबई ही नहीं पूरे देश में जश्न का माहौल हो गया. इसी बीच विक्की कौशल, अनुष्का शर्मा और श्रद्धा कपूर ने इस बहुप्रतीक्षित जीत का जश्न मनाया और बॉलीवुड भी जश्न में शामिल हो गया. श्रद्धा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ सेक्शन में जीत के उस पल का स्क्रीनशॉट शेयर किया. उन्होंने लिखा, "दशकों से सिर्फ़ माता-पिता सुनते थे कि 1983 कैसा था. हमें हमारा यह वाला पल देने के लिए. शुक्रिया लड़कियों. यह पीढ़ियों के लिए है."

एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा, जो बंद हो चुकी फिल्म 'चकदा एक्सप्रेस' में भारतीय तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी का किरदार निभाने वाली थीं. उन्होंने भी लड़कियों को उनकी "महत्वपूर्ण उपलब्धि" के लिए बधाई दी. भारतीय बल्लेबाज़ विराट कोहली की पत्नी और एक्ट्रेस ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, "आप चैंपियन हैं!! कितनी महत्वपूर्ण उपलब्धि है."

विक्की कौशल ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ सेक्शन में भारतीय बल्लेबाज शेफाली वर्मा की उनके मैच जिताऊ प्रदर्शन के लिए सराहना की. उन्होंने क्रिकेटर की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, "खेल बना दिया. खेल बदल दिया. क्या रॉकस्टार हैं! @shafalisverma17".

बता दें कि फाइनल में टीम इंडिया की जीत ने एक पूरी पीढ़ी को मरहम लगा दिया है, जिसने आईसीसी पुरुष विश्व कप 2003 और आईसीसी पुरुष विश्व कप 2023 के ज़ख्मों को लंबे समय तक सहा और सहा है. उसने आईसीसी पुरुष विश्व कप 2011, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2007, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 के सपनों को जीया है, और जैसा कि श्रद्धा ने कहा, आईसीसी पुरुष विश्व कप 1983 की शानदार कहानियां सुनी हैं. यह जीत महिला खेलों के युग में एक नई सुबह का प्रतीक है, जो कवर के ऊपर से सीधे इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है.